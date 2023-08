"Am picat pe jos, au dat cu picioarele în mine": Băiat de 18 și iubita lui, aflați în vacanță la Costinești, atacați, din senin, de doi tineri | Victimele spun că poliția nu a făcut nimic

Un cuplu de tineri premianţi au avut un sfârşit de concediu de coşmar. Cei doi erau în vacanţă, la Costineşti, iar în ultima zi, băiatul a fost lovit, din senin, de alţi doi tineri. A depus plângere, însă autorii nu au fost încă găsiţi de autorităţi.

Tânărul de 18 ani venise la mare împreună cu iubita sa, însă, cu o zi înainte să plece înapoi spre casă, au fost atacaţi din senin de doi băieţi.

"Acum două seri am fost la plimbare cu iubita mea. Doi indivizi au venit spre noi, m-au lovit cu pumnul în zona nasului și bărbiei, am picat pe jos, au dat cu picioarele în mine. Imediat după, am auzit-o pe iubita mea cum strigă după ajutor.", a povestit băiatul, la Antena 3 CNN.

După agresiune, victima s-a ridicat de jos şi a mers direct la poliţie.

"Am depus plângere, cu poliția de față au spus că o să ridice probele de la camerele video, însă nu au fost acolo să le ridice.", zice acesta.

Aşa că tânărul a decis să adune singur probele. Odată ajunşi acolo, au observat că nu au fost singurele victime ale celor doi agresori.

"Am fost noi pe urmă, în următoarea seară, la acel club, și au spus că nu a fost Poliția să le vadă. Am fost nevoiți să strângem singuri. Când am fost să vedem imaginile, am observat că acei indivizi au fost în club și, în zona băii, au atacat alte cinci persoare, au lovit cu pumnii foarte intens, și atunci au intervenit bodyguarzii.

Se vede pe camera cum pleacă din club. Se vede cum merg pe stradă cei doi și se apropie de noi. Ei și-au vărsat nervii că au fost dați afară din club probabil.", a mai spus tânărul.

Băiatul a mers inclusiv la Serviciul de Medicină Legală pentru a solicită un certificat medico-legal, iar mai apoi spune că va contacta un avocat.