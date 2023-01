Doi elevi de clasa a VI-a din Bârlad şi-au împărţit pumni şi picioare la îndemnul unui coleg care a filmat întreaga scenă

Doi elevi de clasa a VI-a, de la şcoala gimnazială „M.C.Epureanu” din Bârlad, judeţul Vaslui, şi-au împărţit pumni şi picioare la îndemnul unui coleg.

Sursa foto: Facebook/ Școala Gimnazială "Manolache Costache Epureanu", Bârlad, județul Vaslui

Cei doi elevi s-au luat la bătaie după ce s-au certat. Nici unul dintre colegii acestora nu a intervenit pentru a-i opri.

Altercaţia dintre băieţi a fost filmată şi a ajuns atât pe reţelele de socializare, cât şi în grupurile părinţilor. Deşi bătaia nu a ţinut mult, unul dintre ei s-a ales cu lovituri serioase în abdomen, în timp ce altul a primit un pumn în față.

Alina Roșca, directorul Școlii „M.C.Epureanu” a confirmat incidentul petrecut în noiembrie, anul trecut.

De asemenea, directorul a spus că s-au luat măsurile necesare de stopare în viitor, a unor astfel de fenomene .

„Este vechi incidentul, s-a întâmplat prin noiembrie anul trecut. A fost o altercație între copii, sub formă de joacă la început. A degenerat întradevăr situația și am gestionat de la început lucrurile, la nivelul școlii.

Copiii implicați au fost sancționați cu scăderea notelor la purtare şi sperăm să nu se mai repete astfel de incidente. Am anunțat și Inspectoratul Județean Școlar Vaslui, am făcut comisie de discipiină, s-au dat sancțiuni, totul s-a rezolvat la nivelul școlii”, a declarat Alina Roşca, potrivit vremeanoua.ro.

După o anchetă internă făcută de conducerea şcolii, s-a stabilit ca pedeapsa cea mai mare să o primească elevul care a filmat şi a generat conflictul.

Mama acestuia, în replică, acuză directorul școlii de comportament abuziv asupra copilului ei și spune că fiul ei nu ar fi putut filma scena bătăii fiindcă în acea zi nu era la școală.

„Eu am băiatul la Școala 9 (Școala Gimnazială M.C.Epureanu – n.r.), iar de ceva timp doamna directoare și fosta lui dirigintă îmi tot acuză copilul de multe nedreptăți. Nu spun că e un copil cuminte, e un copil care mai face și năzbâtii, ca orice copil. Am tot trimis sesizări la Inspectorat (ISJ Vaslui – n.r.) dar degeaba, nimeni nu ia măsuri. Am cerut să vină de la Inspectorat să vadă dumnealor dacă într-adevăr este așa cum spune doamna directoare. Dar degeaba. Mi s-a tot reproșat că este un copil violent și i-am spus doamnei directoare că ce a fost atunci în clasă (pe 17 noiembrie 2022 – n.r.) se numește violență. Dar n-am fost luată în seamă! Atunci băiatul meu nici nu era la școală! Ce măsuri s-au luat? O ședință și atât. E filmată bătaia de colegii lui, nu de el! Eu doar că vroiam să arăt că asta este violență, nu ce spune doamna directoare”, a precizat mama elevului din clasa unde a avut loc bătaia.

Potrivit cadrelor didactice, acesta ar avea probleme de comportament.