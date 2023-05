Bloc cuprins de flăcări uriaşe, în judeţul Hunedoara. Zeci de locatari au fost evacuaţi

Panică şi groază într-un cartier din centrul Hațegului. Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat după ce acoperișul blocului în care locuiesc a luat foc.

Spaimă mare printre locatarii unui bloc de 4 etaje din Hațeg. Acoperișul imobilului în care locuiesc a ars. Flăcările și fumul dens i-au îngrozit. Mulți dintre ei au ieșit afară fără a mai sta pe gânduri.

Din primele informaţii, incendiul ar fi fost provocat de muncitorii care lucrau la izolarea acoperişului. Aceştia nu ar fi supravegheat ur arzător aflat în funcţiune.

În bloc locuiesc peste 50 de oameni. Cei mai mulţi au ieşit din imobil chiar înainte de sosirea echipajelor de pompieri.

„Am auzit pocnitori, ca artificiile de sărbători. Când am deshis uşa, ardeau ramele alea şi geamurile erau deschise, când am deschis uşa, au venit flăcările şi imedira am închis-o înapoi şi am stat în dreptul geamului să nu inhales fum”, a spus un locatar.

Martorii spun că de vină ar fi echipa de muncitori care lucra la izolarea acoperişului.

Unul dintre locatari a fost intoxicat uşor cu fum în urma incendiului, dar a refuzat transpoportul la spital.

„Intervenția, îngreunată din cauza vântului, s-a realizat cu 3 autospeciale de stingere, de mare și medie capacitate, cu o autoscară și cu Autospecială de Primă Intervenție și Comandă.

Aproximativ 50 de persoane, locatari ai blocului de locuințe, s-au autoevacuat, o persoană a fost intoxicată ușor cu fum dar a refuzat transportul la spital.

Acoperișul clădirii, care după primele constatări era unul improvizat, a ars pe o suprafață de 80 metri pătrați.

Cauza probabilă a incendiului a fost flacăra deschisă rezultată în urma lucrărilor la acoperișul care avea în componența construcției membrană bituminoasă.”, potrivit ISU Hunedoara..