”Putea oricând să intre peste noi, peste copiii mei” | Casa de vacanță din Predeal a unui medic celebru, devastată de un urs

Casa de vacanță din Predeal a unui medic celebru din România a fost devastată de un urs. A spart o uşă dublă, din sticlă, şi a devastat locuinţa, la doar trei ore după plecarea proprietarului.

Prezența ursului devine tot mai periculoasă în proximitatea locuințelor pentru că animalul are suficient curaj pentru a intra în casă.

Chiar dacă ușa de la intrarea casei medicului era încuiată, ursul a spart geamul și a intrat pentru a căuta mâncare.

Medicul trage un semnal de alarmă și se teme pentru viața sa, mai ales că ursul poate intra oricând în casă, chiar și atunci când aceasta este locuită.

După ce s-a ospătat din frigider şi a lăsat dezastru în urma sa, animalul şi-a continuat nestingherit vizita prin casa de vacanţă. A urcat chiar şi la etaj, acolo unde se aflau dormitoarele.

"Pur şi simplu am fost, am stat în casa respectivă, am plecat. După aproximativ 3 ore după ce am plecat, deja ursul era în casă.

Putea oricând să intre peste noi, putea oricând să vină peste familia mea, peste copiii mei", a declarat doctor Felix Popescu, proprietarul casei, citat de Observator.

La Predeal urșii deja fac parte viaţa oamenilor și autoritățile nu pot pune capăt acestui pericol.

În prezent, singurele măsuri despre care localnicii și turiștii știu sunt mesajele RoAlert emise de pompierii militari, privind pericolul urșilor din Predeal.