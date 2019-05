Caz revoltător în Hunedoara. Cornuri cu mucegai primite de elevi la Colegiul Tehnic „Matei Corvin”

Foto: glasul-hd.ro

Situaţie revoltătoare la un colegiu din judeţul Hunedoara. O fetiţă de doar şapte ani, elevă în clasa pregătitoare la Colegiul Tehnic „Matei Corvin” din Hunedoara, a primit, joi, la școală un corn plin de mucegai. Părinții, revoltați de situație, au sesizat Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara și conducerea școlii.

Copiii din învățământul preuniversitar de stat din județ riscă să se îmbolnăvească chiar la școlile la care învață, unde culmea ar trebui să fie în deplină siguranță.

Joi, o fetiță de la Colegiul Tehnic „Matei Corvin” din Hunedoara a primit la școală un corn plin de mucegai, deși acesta era sigilat și se încadra în termenul de valabilitate. Mai mult decât atât, din spusele părinților, se pare că toate cornurile erau mucegăite, motiv pentru care majoritatea copiilor nici nu le-au mai primit. Cum nu este pentru prima dată când se întâmplă astfel de lucruri la școală, părinții au sesizat organele competente, scrie glasul-hd.ro.

„Ieri, (n. Red. Joi) soţul meu a mers după fetiță la școală și atunci i-a arătat ce corn a primit. Era plin de mucegai, dar culmea era în termen de valabilitate. Nu este pentru prima dată când se întâmplă astfel de lucruri, dar atunci am spus că este o greşeală. Acum nu mai putem tăcea şi ascunde pentru că fetiţa mea chiar mănâncă acel corn şi până la urmă este vorba despre sănătate ei și a tuturor copiilor. Am sunat la protecţia consumatorului, ne-au spus că nu ţine de ei şi atunci am sunat la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Am făcut o sesizare scrisă către DSVSA, inspectorii de acolo au fost foarte prompţi, au venit, au luat cornul şi au făcut verificări. Din ce am înţeles tot lotul de cornuri a fost cu mucegai, dar din păcate, fetiţa mea a și primit unul. Adevărul este că aproape de fiecare dată cornurile pe care le primesc copiii la şcoală în programul <cornul, laptele şi mărul> sunt foarte tari și nu sunt proaspete, dar acum a fost mucegăit. Fetiţa mea chiar dacă este în clasa pregătitoare ştie câteva elemente de bază, adică să se uite la ce mănâncă, să nu fie expirat, să nu arate într-un fel anume şi din fericire nu a consumat produsul. Dar, există copii care nu se uită la aceste aspecte şi consumă cornurile şi se pot îmbolnăvi foarte uşor. Chiar nu este ok deloc ce se întâmplă. Până la urmă este dreptul nostru, sunt banii noştri şi cel mai important este sănătatea copiilor”, a declarat mama fetiței de la colegiul hunedorean, Anamaria Popovici.