Cine e tânărul ucis în fața mănăstirii Ieud. Părinții lui veniseră din Franța ca să petreacă sărbătorile împreună. Noi date din anchetă

Tânărul care a murit în bătaia cu cuțite în fața mănăstirii Ieud din Maramureș avea 23 de ani și era frizer în Maramureș. El a căzut la mijloc în acest scandal și a fost ucis. Părinții lui lucrează în Franța și veniseră acasă de sărbători. Doar trei dintre cei patru agresori au fost prinși, unul e căutat. Potrivit unor surse judiciare, cei patru erau cunoscuți ca fiind consumatori de droguri.

Tragedia a avut loc în timpul nopții, când cei 8 tineri cu vârste între 20 şi 22 de ani, care ar fi petrecut Revelionul împreună, s-au luat la bătaie în fața mănăstirii Ieud din Maramureș. Patru dintre ei au fost înjunghiaţi, iar unul a murit la scurt timp. Este vorba despre un tânăr din Botiza.

Un martor care a auzit strigătele de ajutor a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că tânărul i-ar fi cerut apă chiar înainte să se stingă din viaţă.

Martor: Doi au strigat: adu apă, am dus. Când am ajuns am crezut că au sărit în pârâu, erau doi jos. Zic: tu al cui ești? Că era cu sânge pe mână. Zice: dă-mi o gură de apă.

Alţi tineri răniţi în încăierare au ajuns la spital unde au fost operați de urgență. Poliţiştii au găsit, într-o pădure, o maşină abandonată pe care cred că atacatorul ar fi folosit-o ca să fugă.

Oamenii din Ieud sunt şocaţi de tragedia care a avut loc în comuna lor, chiar lângă mănăstire. În această dimineaţă se pregăteau să vină la slujbă, dar zona a fost închisă de autorităţi, pentru cercetări.