”Acum ești înger... te voi iubi mereu!” Costy a murit subit la doar 33 de ani: ”Moș Crăciun nu mai e...”

Constantin sau Costy, așa cum era cunoscut de toți apropiații, a murit la doar 33 de ani, deși nu era cunoscut cu nicio afecțiune.

Sursa foto: Facebook

Inima tânărului din Vrancea, care obișnuia să se îmbrace în Moș Crăciun și să îi bucure pe copii de sărbători, a încetat să mai bată, lăsând în urmă o soție îndurerată și doi copii mult prea mici.

”Dumnezeu mi l-a luat”, scria Daniela, în urmă cu două zile, pe o rețea socială.

”Bubu meu, inima mea, te voi iubi toată viața! Îți promit că o să fiu puternică, așa cum spuneai că sunt, pentru copiii noștri și pentru mama! Soțul meu perfect, acum ești înger”, a mai scris femeia.

Costy a murit subit, la doar 33 de ani, în ciuda faptului că nu era cunoscut cu nicio afecțiune medicală.

Era Moș Crăciun pentru mulți copii

Tânărul era extrem de apreciat în comunitatea vrânceană. Acesta obișnuia se îmbrace de sărbători în Moș Crăciun și să îi bucure pe copii.

Costy era căsătorit cu Daniela de cinci ani și aveau împreună doi copii minunați.

Mii de mesaje de condoleanțe curg pe rețelele sociale de când a fost făcut anunțul.

”Este de nedescris, fără cuvinte, doar lacrimi”

”Acum 2 ani trebuia să-ți organizăm nunta, acum trebuie să-ți conduc înmormântarea.. Vărul meu, cel mai bun prieten, frățiorul meu, totul meu! Ceea ce urmează acum este de nedescris, fără cuvinte, doar lacrimi... Te-am iubit mereu!

Nu pot sa cred!! Am primit un telefon și m-a întrebat dacă pot lucra un costum pentru Mos Crăciun; i-am răspuns ca nu am avut ocazia sa lucrez asa ceva, dar voi încerca cu drag! Și l-am lucrat! Am avut onoarea și plăcerea sa îi lucrez ultimul costum lui Mos Crăciun! Dar si să cunosc un om care se vedea de la distanță ce suflet mare are, la fel cu "rolul" jucat în aceasta viață. Dumnezeu își alege de pe acest pământ oamenii buni ! Sa ai odihnă veșnică "Moșule" iar familei putere și condoleanțe!

Ce este viata... Suntem de aceeași vârstă… nu îmi vine să cred că ai plecat atât de repede dintre noi. Ai adus zâmbete pe fata multor copii! Dumnezeu să te odihnească în pace, prietene!

”Mos Crăciun a murit... s-a dus într-un loc mai bun”

De astăzi, pentru noi, cei care l-am cunoscut, Mos Crăciun a murit... s-a dus într-un loc, sperăm, mai bun, să împartă optimism și bucurie și acolo și poate daruri la copii... De astăzi vom putea doar să ne amintim ce om sufletist a fost, empatic, familist, săritor, optimist. Sincere condoleanțe soției, surorii, mamei... și întregii familii. Cuvintele sunt de prisos... durerea nu poate fi exprimată sau înțeleasă cumva. Tragic și de neînțeles... Moșule...vei rămâne veșnic în amintirea noastră și a copiilor!

Copiii cerului i-au scris lui Moș Crăciun! Iar el n-a stat pe gânduri... a plecat! Devreme...parcă mult prea devreme! Drum lin în călătoria ta și spune-le copiilor că noi, cei de "jos", îi iubim și ne e dor de ei!

”Suntem mici în fața puterii lui Dumnezeu”

Dumnezeu ne demonstrează mai mereu că suntem trecători prin această viață, însă astăzi, ne-a împietrit pe fiecare dintre noi, cei care l-am cunoscut pe Costeluș, unii mai mult, alții mai puțin... la aflarea vestii ca el nu va mai fi... Din păcate, nu avem cui sa ne plângem, suntem mici în fața puterii lui Dumnezeu și trebuie să ne acceptăm soarta, deși uneori este prea grea! Dumnezeu să te ierte, om bun, Moș Crăciun al copiilor noștri, săritor și omenos indiferent de situație!

Pentru cel ce ne-a bucurat copiii ani la rând, făcând-o pe Moș Craciun cu atâta placere și bucurie! Îți spun Dumnezeu să te odihnească și să te așeze în rândul celor drepți!”, sunt doar câteva mesaje ale prietenilor sfâșiați de durere.