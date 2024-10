Craiova este acoperită cu cenușă, Garda de Mediu spune însă că nu poate interveni

Craiova este din nou acoperită cu cenușă, din cauza unei defecțiuni la o termocentrală. FOTO: Getty Images

Craiova este din nou acoperită cu cenușă, din cauza unei defecțiuni la o termocentrală. Mai mulţi oameni au ajuns la urgenţe după ce pulberea le-a intrat în ochi. Garda de Mediu spune însă că nu poate interveni.

Femeie: "Am făcut treabă în curte și mi-a intrat cenușă în ochi, plouă cu cenușă, mi-am curățat ochii, am încercat, nu am reușit și am ajuns la urgență pentru că era o durere îngrozitoare."

Femeie: "Din 2018 au început poluarea masivă, iar de la un an la altul se amplifică."

Gheorghe Călinoiu, director al Gărzii de Mediu Dolj: "Pe avarie nu poți să intervii, e prevăzut în actul de reglementare scrie că, pe avarii care nu trebuie să depășească un anumit număr pe an, nu știu exact cât, are obligația acest operator ca în maxim 6 ore să remedieze și să intre în parametri normali".