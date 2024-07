Crima de la Brăila. Mărturia pacientei care a mers la cabinet după uciderea dentistei: „M-am uitat pe geam”

Avem în exclusivitate mărturia pacientei care a ajuns la cabinetul dentistei din Brăila imediat după crimă | Sursă colaj foto: Captură video Antena 3 CNN

Avem în exclusivitate mărturia pacientei care a ajuns la cabinetul dentistei din Brăila imediat după crimă. Aceasta a povestit joi pentru Antena 3 CNN că a ajuns la cabinet la ora 16:50 și a plecat de acolo la ora 17:15, după ce a încercat de mai multe ori să intre și a sunat-o pe femeie în repetate rânduri.

„Eu, în ziua aia, am avut programare la 5 după-masă. Întotdeauna, cam așa, ajungeam cu 10 minute înainte. Am încercat ușa, era închisă. Am crezut că nu apăs bine, am mai încercat-o odată.

Am pus mâna pe telefon, am sunat-o, ea avea telefonul închis. Am mai încercat să o mai sun o dată, am crezut că n-am eu semnal sau ceva, tot așa, am spunea că are telefonul închis. Am mai așteptat, am zis că s-a dus pe undeva să mănânce, că a avut pauză femeia, că vine de acasă, că știam că stă prin zonă...

Am stat în intersecție, nimic. M-am dus spre o scară fix de lângă cabinet ca să stau la umbră și am stat acolo până la vreo 17:10, ceva de genul... M-am uitat cât e ceasul, am zis ok, poate a venit, m-am mai dus o dată, am mai încercat ușa de 2-3 ori, nimic. Am mai sunat-o o dată, tot așa telefonul închis. I-am dat mesaj să văd dacă pleacă mesajul, să văd dacă e ceva cu semnalul meu. Nu pleca mesajul pe WhatsApp. M-am uitat pe geam să văd dacă văd ceva. M-am uitat și în camera aia de așteptare unde așteptam noi. M-am uitat și în cameră, în cabinet propriu-zis, nu era nimic, nu se vedea absolut nimic, erau draperiile trase.

Și eu am crezut că s-a întâmplat ceva cu maică-sa, că știam că o are bolnavă, bătrână sau ceva de genul. Și că a plecat în grabă femeia. Și asta a fost. Deci am ajuns la 16:50 și am plecat pe la 17:15, eu atât am așteptat acolo”, a spus pacienta dentistei ucise la Brăila.

Polițiștii au ridicat un cuțit cu lama de 17 centimetri din locuința mamei suspectului

Anchetatorii au efectuat, joi, percheziții la locuința principalului suspect în cazul crimei de la Brăila, dar și în imobilele în care locuiesc rudele bărbatului bănuit că a înjunghiat mortal o doctoriță în propriul cabinet.

Polițiștii au găsit și ridicat un cuțit cu lamă rabatabilă și rămâne ca analiza criminalistică să stabilească dacă este vorba despre arma crimei, transmite Antena 3 CNN. De asemenea, oamenii legii au ridicat mai multe haine, adaugă sursa citată.

"De mai bine de două ore, anchetatorii percheziționează casa suspectului. Mascații au descins prima dată la ora 6 dimineața în casa mamei acestui bărbat și în locuința socrilor săi. Imediat după descinderi, au apărut și primele rezultate, potrivit unor surse din anchetă.

În prima cameră investigată în locuința mamei, a fost găsit ascuns într-o bibliotecă, printre porțelanuri, un cuțit cu lama rabatabilă de 17 centimetri.

Obiectul a fost imediat sigilat și dus la laboratorul de criminalistică, urmând să fie expertizat pentru a se stabili dacă este aceasta arma cu care a fost săvârșită crima în data de 16 iulie, atunci când a fost găsită moartă, în propriul cabinet, doctorița stomatolog din Brăila", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Raluca Butan.

Suspectul în cazul crimei din Brăila și-a schimbat avocatul

"Este o zi extrem de importantă, după ce au fost pregătite aceste percheziții și în contextul în care anchetatorii continuă vizionarea imaginilor recuperate de pe camerele de supraveghere situate pe strada Griviței, pentru a se stabili, minut cu minut, ce a făcut presupusul criminal înainte și după momentul critic.

Anchetatorii caută să răspundă la întrebările la care nu s-a dat răspuns până acum: unde este arma crimei și, mai ales, care a fost mobilul crimei. Acest briceag, care a fost găsit în casa mamei suspectului, se pare că aparține tatălui sau. Cel puțin așa le-a declarat anchetatorilor mama suspectului. A fost întrebată ce făcea cu acest cuțit și de ce se afla în bibliotecă, printre bibelouri. Răspunsul a fost că îl foloseau la tăiatul alimentelor.

Mai merită precizat că perchezițiile au loc în prezența suspectului, dar nu și a avocatului acestuia. Familia suspectului a cerut schimbarea avocatului inițial, iar noul apărător, care a preluat ieri cazul, vine de la Galați", a relatat, la rândul său, Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigații.