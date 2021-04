Incinerarea doctoriţei care a murit la Constanţa, oprită de tribunal. Mama femeii îl bănuieşte pe soţ că i-a omorât fiica

Judecătoria Constanţa a decis, joi, suspendarea procedurilor de incinerare, cerute de soțul femeii.

Instanța a cerut probe care să ateste că decizia de incinerare, luată de soţ, ascunde, de fapt, alte motive, după cum invocă mama defunctei.

Avocata femeii a adus înscrisuri şi martori iar instanta de judecata a rămas in pronunțare.

Cursa pentru a opri incinerarea a pornit de la prima oră: mama doctoriței decedate s-a deplasat, de dimineață, la Crematoriul Uman din București, unde incinerarea era programată la ora 10.

Mama a încercat, fără succes, să îi convingă pe cei de acolo să oprească acest proces şi sunat chiar şi la 112, atunci când angajații crematoriului au refuzat. Aceștia au susținut că singurul care poate dispune oprirea incinerării este tocmai soțul defunctei. o pe motiv ca singurul care poate face asta, este soțul decedatei.

"Am sunat la 112 şi am comunicat polițiștilor care este situația. Mi-au spus să stau pe loc, că până la acțiunea de judecată, nu o incinerează", spune Marioara Paizan, mama doctoriței.

Avocata a adus martori care susţin că doctoriţa a venit la serviciu cu vânătăi şi cu mâna ruptă

În paralel, la Constanța, avocata femeii s-a prezentat la prima oră la judecătorie şi a depus o cerere prin care a solicitat suspendarea procedurii de incinerare.

Avocata a spus instanței că exista probe care demonstrează ca defuncta nu dorea acest lucru.

Mai mult, avocata a declarat ca exista martori care pot susține ca bărbatul doctoriței era agresiv şi că, în mai multe rânduri, ar fi lovit-o iar acesta ar fi unul dintre motivele pentru care ar dori sa scape cât mai repede de trupul Loredanei.

Instanta de judecată le-a mai audiat pe două dintre colegele doctoriței. Potrivit acestora, femeia prezenta vânătăi pe mâini în ultima perioadă iar odată ar fi venit la serviciu cu mana rupta.

Magistrații judecătoriei au rămas in pronunțare. In cazul in care aceștia vor admite probele si îi vor da dreptate mamei, doctorița ar putea fi înmormântată după canoanele bisericești.

În caz contrar cadavrul ar putea fi incinerat cel mai probabil vineri.

Loredana Chircu este medicul din Constanţa, care a murit după ce şi-a administrat un cocktail de medicamente, în camera de gardă a unui spital privat.

În vârstă de 38 de ani, Loredana Chircu s-a stins din viaţă în data de 25 aprilie, în camera de gardă a unui spital privat din Constanţa, după ce şi-ar fi administrat un cocktail de medicamente pentru a trece peste epuizare.

Din nefericire, doza a fost una prea mare, iar inima medicului s-a oprit.

Colegii ei au sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi i-au făcut masaj cardiac, însă, după toate eforturile depuse, Loredana Chircu a fost declarată decedată.

Potrivit unor surse, doctoriţa ar fi suferit un accident vascular-cerebral în urmă cu câteva zile şi ar fi luat medicamente pentru hipertensiune, dar şi pentru slăbit.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal