Dunărea sufocată de gunoaie. S-a format o adevarată deltă toxică cu resturi vegetale, cadavre și multe peturi

Comisarii Garzii de Mediu Galati au mers astazi in control pe malul fluviului unde s-au adunat tone de gunoaie si au impartit notificari operatorilor portuari.Toti patronii vor fi chemati la Garda de Mediu unde li se va pune in vedere ca daca nu isi fac curat risca sa plateasca amenzi de la 500.00 -100.000 de lei.

Pe Dunare s-a format o adevarata delta toxica formata din resturi vegetale, cadavre si multe peturi. Mizeria adusa de apele din localitatile inundate ce s-au varsat pe rauri si apoi in Dunare dar si indolenta oamenlor au transformat faleza Dunarii in lada de gunoi. Mai ales in zona trecerii bac privelistea nu e deloc atragatoare. Cei care se plimba pe malul Dunarii pe faleza galateana sau asteapta la Trecere Bac sunt consternati

Comisarii Garzii de Mediu au trimis notificari operatorilor portuari dar si celor de la Apele Romane carora le-a acordat un termen de o saptamana pentru remedierea situatiei

Trecerea Bac a apelat la alte societati comerciale de unde au inchiriat un greifer si a basculanta pentru a curata zona poluata, dar aproape e in zadar acestea tot vin aduse afluenti. Trunchiurile mari de copac si crengile reprezinta si un pericol pentru navigatie mai ales in momentul acostarii.

Situatia a intrat in atentia autoritatilor locale care au adus subiectul in atentia Serviciului de Gospodarire a Apelor din analiza Consiliului Prefectural

Daca malul Dunarii nu va fi curatat cei vinovati vor plati amenzi de la 50.000 lei la 100.000 lei si daca Dunarea va continua sa creasca apele vor urca pe aleea pietonala transformand faleza intr-un focar de infectie.

