Șoferul elvețian de 19 ani care a condus drogat și fără permis spune că este nepotul lui Dracula și a venit în România să devină vampir

Tânărul de 19 ani din Elveţia care a condus drogat şi fără permis o maşină furată, peste 100 de kilometri, şi a avariat alte cinci vehicule pe DN1, a declarat că este strănepotul lui Dracula. Acesta spune că a venit în România ca să devină vampir. După ce a fugit de poliţişti, individul s-a ales cu dosar penal şi a fost reţinut.

„Vreau să merg la Hoia Baciu, la Castelul Dracula, la străbunicul meu Vlad Ţepeş. Sper că mă poate face vampir.”, a spus tânărul.

După ce a furat o mașină parcată pe o stradă din Făgăraş, tânărul din Elveția a plecat la drum. După ce a condus aproape 100 de kilometri pe DN1, a făcut două accidente şi a lovit mai multe maşini, poliţiştii au reuşit să-l prindă.

„S-a îndreptat cu viteză, 160-180 (n.r. kilometri/oră) printre mașini. Pur și simplu noi am fost a două mașină lovită praf pe partea dreaptă. Noi am fost opriți și pe o parte și pe alta, ca și cum am fost scut, asta a fost toată treaba.”, a declarat unul dintre șoferii care s-a ales cu atoturismul avariat.

Când a fost testat, „strănepotul lui Dracula” a ieşit pozitiv la consumul de canabis, dar şi la alcool.

Tânărul din Elveţia s-a ales cu dosar şi va fi cercetat pentru furt, conducerea unui autoturism fără a deține permis de conducere, dar și pentru că a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor.