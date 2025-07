Grindeanu dă ultimatum ANAF: Dacă în două luni consecutive nu vor fi atinse ţintele, cer demiterea conducerii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că este absolut obligatoriu ca odată cu măsurile de consolidare fiscală anunţate de premier să existe şi ţinte lunare pentru conducerea ANAF în privinţa creşterii gradului de colectare şi a sumelor recuperate de la marii evazionişti. Grindeanu mai spune că, dacă în două luni consecutive nu vor fi atinse ţintele, el va fi fi primul care solicită demiterea noii conduceri a Fiscului.

"ANAF are, de ieri, un nou preşedinte. Am înţeles perfect motivele pentru care prim-ministrul îşi asumă o nouă conducere a Fiscului, instituţie-cheie pentru aplicarea Pachetului fiscal anunţat tot ieri. Românii nu mai pot primi doar explicaţii, ci rezultate rapide! De aceea, toţi contribuabilii corecţi - atât populaţia, cât şi întreg mediu de afaceri - trebuie să vadă o schimbare majoră de atitudine a Fiscului, adică efecte concrete în lupta împotriva marii evaziuni fiscale şi a tuturor celor care fraudează banul public. Altfel, pe bună dreptate, oamenii vor spune că povara fiscală este pusă tot pe cei care îşi plătesc onest taxele către stat. Consider, însă, că este absolut obligatoriu ca odată cu măsurile de consolidare fiscală anunţate de prim-ministrul Ilie Bolojan să existe şi ţinte lunare pentru conducerea ANAF în privinţa creşterii gradului de colectare şi a sumelor recuperate de la marii evazionişti (în special TVA)", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că speră ca noul preşedinte al Fiscului să înţeleagă pe deplin uriaşa răspundere a poziţiei sale şi să acţioneze în consecinţă.

"România nu-şi mai poate permite doar să constate că există aproape 50.000 de firme înregistrate la o listă de adrese care se suprapun, însumând datorii de aproape 30 de miliarde de lei la bugetul de stat. Mă aştept să văd echipe de control ale ANAF la toate aceste adrese şi o comunicare constantă cu opinia publică cu privire la rezultatele acestor controale! P.S. Dacă, în două luni consecutive, nu vor fi atinse ţintele, voi fi primul care solicit demiterea conducerii Fiscului", a conchis Grindeanu.

Adrian Nicuşor Nica este noul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, decizia de numire, semnată de premierul Ilie Bolojan, fiind publicată miercuri în Monitorul Oficial.