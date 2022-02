Ei sunt pompierii eroi care au salvat sute de oameni din spitalul în flăcări de la Suceva

Pacienţi îngroziţi şi asistente care aleargă disperate să îi salveze. Aşa arătau, noaptea trecută, holurile spitalului din Suceava, după ce un incendiu a izbucnit.

Pe imaginile filmate cu telefonul mobil se pot observa asistente care aleargă să îi salveze pe pacienţi, poliţişti, poliţişti locali, pompieri şi angajaţi ai firmei de pază care verifică fiecare salon în căutarea de posibile victime.

Ei sunt pompierii care au salvat peste 300 de pacienți în câteva minute

MAI a precizat că la acțiunea de salvare au participat 70 de pompieri, însă în poze apar doar o parte din eroii care au salvat sute de oameni.

"Azi-noapte chipurile a peste 70 de salvatori au arătat precum al lor…plini de cenușă și cu hainele mirosind a fum…

Ei sunt: Dumitru Croitor, Bogdan Pețenghea, Adrian Cucu, Daniel Palievici, Nicolae Lazăr și Ioan Bursuc și sunt doar o parte din cei peste 70 de pompieri care au acționat pentru stingerea incendiului izbucnit la Spitalul Județean de Urgență Suceava.

În jurul orei 00.30, au fost anunțați:

“-Luați-vă echipamentul. Mobilizați toți oamenii. Avem nevoie de cât mai mulți! A izbucnit un incendiu la Spital!” …iar în mai puțin de 10 minute incendiul a fost lichidat, fără a fi înregistrate victime!

Mulțumim pompierilor, mulțumim personalului medical! Ei au evitat o tragedie, evacuând în siguranță toți cei 329 de pacienți, dintre care 102 copii (57 nou-născuți)!

Știm, poate o să spuneți că și-au făcut doar datoria. Pentru noi însă, și îndeosebi, pentru cei salvați, ei sunt EROI", au transmis reprezentanții MAI.

Vă rugăm share! Chiar merită să fie cunoscuți! Azi-noapte chipurile a peste 70 de salvatori au arătat precum al... Posted by Ministerul Afacerilor Interne, Romania on Thursday, 3 February 2022

Antena 3 a prezentat primele imagini de la Spitalul Județean Suceava, unde un incendiu a izbucnit la etajul patru al unității medicale.

Sute de pacienți au fost scoți din saloane. Șase etaje au fost afectate de fumul dens care a ajuns peste tot în clădire.

Imaginile au fost surprinse în interiorul spitalului, la scurt timp după incendiu.

Printre bolnavii care au fost evacuați au fost mame, copii și nou născuți

Peste 300 de mame, copii și nou născuți, au fost coși din saloane în miez de noapte.

Focul a izbucnit într-un salon de la etajul patru al spitalului, la secția de Obstetrică-Ginecologie

40 de paciente erau internate acolo. Medicii și asistentele au fost primele care au intervenit pentru a stinge flăcările dar fumul se extindea rapid. În doar câteva minute a ajuns până la etajul nouă.

”În urma cu cca. 15 minute (ora 00:45) prin SNUAU 112 a fost sesizată producerea unui incendiu la etajul 4 al Spitalului Județean Suceava (Secția ginecologie)

La fața locului au fost dirijate echipaje de ordine publică pentru asigurarea zonei și sprijinirea echipajelor ISU în vederea evacuării eventualelor victime.

Acțiunile sunt în dinamică”, anunța Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava, noaptea trecută.

Cum s-a desfăşurat intervenţia pompierilor

Inchim Dumitru, plutonier adjutant, a vorbit, joi, în exclusivitate la Antena 3, despre cum s-a desfăşurat această intervenţie la care a participat., dar mai ales cum a reuşit să scoată 329 de pacienţi în doar 10 minute.

"Am fost alertaţi prin serviciul 112 cu privire la un incendiu la nivelul etajului 4 al Spitalului Judeţean Suceava. Am alertat toată garda de intervenţie a Detaşamentului Suceava şi ne-am deplasat către intervenţie. La sosirea la locul de intervenţie am constiuit două binoame pentru stingerea incendiului şi restul personalului pentru evacuarea personalului şi bolnavilor din spital, împreună cu personalul de la Spitalul Judeţean Suceava, care au fost exemplari şi mulţumim pe această cale.

A fost o intervenţie foarte grea, apăsătoare, dar mulţumim lui Dumnezeu că am reuşit şi nu au fost probleme.

Toţi pacienţii ne-au impresionat, având în vedere la ce au fosr expuşi în acel moment, copii mici, bătrâni, bolnavi.

Ajutorul medicilor a contat extraordinar de mult. Au dovedit că sunt profesionişti şi am lucrat foarte bine la această intervenţie împreună", a declarat Ichim Dumitru, plutonier adjutant.