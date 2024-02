"Avem multe de învăţat de la ei" | Elena Lasconi, în lacrimi de Dragobete. 36 de cupluri au fost premiate de edil pentru 50 de ani de căsătorie

Imagini şi momente emoționante la Câmpulung Muscel, acolo unde primarul Elena Lasconi a premiat 36 de cupluri 50 de ani de căsătorie.

36 de cupluri au fost invitate de primarul Elena Lasconi la o festivitate de premiere organizată, după obicei, pe 24 februarie, de Dragobete.

Vizibil emoționată, Elena Lasconi s-a adresat în lacrimi publicului select înainte de a le înmâna diploma de fidelitate, buchetul de flori şi un cadou din partea municipalității, ca dovadă a recunoștinței comunității pentru longevitatea familiilor aflate la acest ceas aniversar.

Edilul a mărturisit în lacrimi că a oficiat peste 600 de căsătorii de când a devenit primar şi a premiat 121 de familii cu 50 de ani de căsătorie.

"Înțeleg că e greu să ajungi la 50 de ani de căsătorie. Aș vrea să ne spuneți dvs. care este secretul și aș vrea să ne inspirați și să îi inspirați și pe ceilalți, pe tineri, să le fiți aproape și să le spuneți care este secretul, că nimic nu mai frumos pe lumea asta decât iubirea", a spus ieri la festivitate Elena Lasconi.

Într-o intervenţie la Antena 3 CNN, edilul a mărturisit că momentul este plin de însemnătate şi toată lumea are de învățat de la aceste minunate cupluri.

"Ieri a fost un eveniment foarte emoționant pentru mine. Eu pun foarte mult suflet atunci când oficiez căsătorii. Am spus-o de multe ori că există trei momente importante în viață: nașterea, căsătoria și moartea. La naștere și la moarte, nu știu, nu prea ne-au povestit mulți cum e, dar căsătoria este foarte importantă.

Și eu de când sunt primar, am fost și am felicitat cuplurile care au împlinit 50 de ani de fiecare dată de Dragobete, dar am fost la ei acasă pentru că a fost și pandemia. După cum bine știți, și anul acesta a fost anul în care am avut 36 de cupluri foarte multe care au venit aici, la primărie și când am văzut toată sala plină, pur și simplu am început să plâng pentru că nu-mi venea să cred. Erau gătiți de sărbătoare, emoționați și mă gândeam că fiecare cuvânt pe care îți spun atunci când oficiez o căsătorie are altă vibrație în fața lor.

M-am bucurat. Mă bucur foarte mult și îi respect foarte mult și am multe de învățat de la persoanele mai în vârstă decât mine și chiar de la cei mai tineri. Și îmi place să fac lucrul acesta", a mai spus Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel la Antena 3 CNN.