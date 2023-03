”A luat scaunul și mi l-a băgat în gură efectiv, mi-a spart dinții din gură!” Rafael a ajuns la spital după ora de biologie

Un elev de clasa a opta a ajuns la spital cu dinții sparți și dureri de cap după ora de biologie.

Rafael, un băiat de clasa a VIII-a, se afla zilele trecute la școală. Urma să intre la ora de biologie. Dar problemele au apărut când profesorul nu a apărut la oră.

”Eu sunt bun cu toată lumea, nu sunt un copil agresiv”

Băiatul a avut un conflict cu un coleg. Cearta a început încă din pauză și a continuat în oră. Rafael povestește că nu este prima dată când a fost agresat la școală de același coleg.

”Eu îi ziceam: luați mărțișoare la fete, nu am râs de el, din contra, am zis, ai bani, cumperi la fete mărțișoare! Mi-a dat cu scaunul în spate foarte tare. După, a luat scaunul și mi l-a băgat în gură efectiv, mi-a spart dinții din gură și nimeni nu a luat nicio măsură...”, povestește băiatul.

”M-a dat cu capul de gresie, m-a lovit în spate. Toată lumea se ia de mine, eu m-am săturat. Nu știu, doamnă, eu sunt bun cu toată lumea, eu nu sunt un copil agresiv”, mai spune el.

”Nu era nimeni lângă el când am ajuns”

Mama copilului a ajuns la limita răbdării, mai ales după ultimul conflict.

”Am plecat de la muncă, am venit aici, copilul în clasă, nu era nimeni lângă el. Eu am sunat la 112. Îl durea capul și zona feței toată. L-a luat la Grigore Alexandrescu, l-a ținut 24 de ore pe neurochirurgie. Medicii au constatat contuzii cerebrale difuze, fracturi are dintelui, amețeală și vertij”, povestește femeia.

A fost agresat în nenumărate rânduri

Împotriva agresorului părinții au depus deja o plângere și vor ca și profesorul care a lipsit de la oră să fie tras la răspundere.

”Victima a fost agresată în nenumărate rânduri atât fizic, cât şi emoțional. În 2018, a fost efectuată de DGASPC o anchetă socială. S-a prezentat un agent la fața locului a fost formulată o plângere penală”, a explicat Alexandra Bădescu, avocat.

”Cred că e mai mult o joacă între colegi”

Directorul școlii promite pedepse exemplare împotriva cadrului didactic absent, însă susține că incidentul a fost doar ”o joacă” între colegi.

”Ei fiind prieteni cred că e mai mult o joacă între băieți, nu aș merge până la violență și bullying. Vom lua măsurile care se impun și în ceea ce privește elevul, și în ceea ce privește profesorul de la clasă. Scăderea notei la purtare. Iar profesorul deocamdată discutam și intrăm în consiliul de administrație”, a explicat Angela Dumitru, directorul Școlii Buriaș Periș, potrivit Observator.