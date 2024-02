Incendiu violent la o cisternă răsturnată, care transporta 40 de tone de motorină, în județul Bărila. Șoferul ar fi murit carbonizat

Tragedie . Sofer carbonizat in cabina . Intre Mihai Bravu și Bertestii de sus , județul Brăila s-a anunțat apel 112 un incendiu produs la o cisternă răsturnată pe partea carosabilă . Din informațiile primite de la ISU Braila , Col. Ștefan Stoian , cisterna transporta 40 t motorina , iar șoferul din nefericire era carbonizat in canină , nu s -a putut salva, cel mai probabil cisterna a făcut explozie. Pompierii intervin in aceste momente pentru lichidarea incendiului. Traficul este blocat pe DJ 212 , ( drumul marii) Intervin 3 ASAS, 1 SAJ, din cadrul ISU IL: 1 ASAS. Deocamdată nu se cunosc împrejurările accidentului .