”Azi ai plecat de lângă noi, îngerașul nostru!” Ea este Zeny, fetița de doi ani care a murit la scurt timp după ce a avut COVID

Iris Zenayda Ioana a murit la doar doi ani, la puțin timp după ce a fost infectată cu COVID.

Sursa foto: Facebook

În urmă cu aproximativ o lună, fetița a început să se simtă rău. Făcea febră și avea amețeli. Mai mult decât atât, fetiței au început să îi apară pe corp pete de culoare albastră.

Părinții s-au alertat imediat și au dus-o pe fetiță la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. De acolo, micuța a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan Cel Nou” din Suceava. În cele din urmă însă, a ajuns la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde medicii au descoperit faptul că fetița de doi ani suferă de sindromul post-COVID.

”Medicii nu și-au dat seama ce are fetița mea”

”Am mers în trei spitale până acum. Am fost la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde medicii au spus că fetița mea are probleme la ficat. Într-adevăr, are probleme la ficat, dar asta tot din cauza sindromului post-COVID. Diagnosticul pus de către medici a fost cel de hepatita A. După aceea am fost transferați la Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan Cel Nou» Suceava, unde am stat o săptămână.

Din nou, medicii nu și-au dat seama ce are fetița mea, cu toate că s-au făcut zeci de analize. Abia când am fost transferați la Iași, la Spitalul «Sf. Maria», medicii au spus că este posibil să aibă sindromul post-COVID. Acum se află într-o stare gravă la spital, are plămânii afectați și ficatul”, declara mama fetiței, Oana Lăcrămioara Andrei, acum ceva timp.

”Dacă medicii din Suceava își dădeau seama ce problemă are fetița mea, poate starea Zenaydei nu se înrăutățea”

„Noi avem o lună de când umblăm prin spitale. Dacă medicii din Suceava își dădeau seama ce problemă are fetița mea, poate starea Zenaydei nu se înrăutățea. Fata mea a luat COVID, nu știm de unde, pentru că nimeni din familie nu a avut, dar este posibil să fi luat din locurile de joacă.

Ea acum nu mai are, dar are sindromul post-COVID, are anticorpi care se înmulțesc și îi atacă corpul”, mai spunea mama fetiței.

”Azi ai plecat de lângă noi, îngerașul nostru”

Din păcate, pe 1 mai, micuța a pierdut lupta cu viața.

”Azi ai plecat de lângă noi, îngerașul nostru, ai lăsat o durere nespusă în sufletele noastre, ale tuturor! Tu ai fost și vei rămâne prințesa noastră! Cu lacrimi în ochi îți dorim o călătorie lină, pe aripi de înger. Zeny, ai să rămâi pentru noi tot timpul vie în suflet și în cugetările noastre. Te-am iubit, te iubim și te vom iubi nespus de mult, îngerașul nostru!

Dumnezeu să te ierte și să te păstreze printre îngerașii lui! Odihnește-te în pace, Iris Zenayda Ioana, prințesa noastră!

Va mulțumim tuturor care ați donat sânge pentru Zeny, care v-ați implicat și ați dorit să ne ajutați să o salvăm. Din păcate Dumnezeu a decis ca ea să fie în ceruri, lângă El...”, a scris tatăl fetiței pe o rețea socială.