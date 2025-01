La Brașov, calitatea aerului va fi măsurată printr-un sistem robotizat care a costat 1,18 milioane de lei. Urmează alte 2 orașe

Județul Brașov are opt staţii automate de monitorizare a aerului. Foto: Getty Images

Un sistem robotizat de măsurare a calităţii aerului va funcţiona, în premieră naţională, la Braşov. Investiția se ridică la 1,18 milioane de lei, bani de la Administrația Fondului de Mediu, care a anunțat că va implementa sistemul în alte două orașe mari, București și Timișoara, relatează Agerpres.

Deși vor dura mai mult, datorită acestui sistem robotizat măsurătorile vor fi mai exacte.

„Este un sistem robotizat de determinare a fracţiei masice PM 2,5 şi PM 10. Noi măsurăm aceste particule şi la staţii, iar acest (nou -n.r.) sistem le cântăreşte, în aceleaşi spaţii, din nou. Pulberile de absolut orice care sunt captate în staţie sunt aduse înapoi şi cântărite din nou.

Deci, deşi durează mai mult, rezultatele vor fi mai exacte - până la şase zecimale. În momentul în care se contrazic rezultatele, înseamnă că avem o problemă la analizatoarele din staţii. Am ales, împreună cu ministerul, să implementăm acest sistem în aglomerările urbane - Bucureşti, Timişoara şi Braşov - unde avem nu mai puţin de 8 staţii de măsurare a calităţii aerului", a explicat președintele Fonduluide Mediu Laurenţiu Alexandru Păştinaru.



În cele opt staţii automate de monitorizare din judeţul Braşov, parte integrantă a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, se efectuează măsurări continue pentru determinarea indicatorilor particule în suspensie cu diametrul sub 10 microni (PM10), respectiv cu diametrul sub 2,5 microni (PM2.5) prin metoda gravimetrică.



„La echipamentul cu operare manuală folosit până în prezent, toate înregistrările necesare asigurării calităţii rezultatelor sunt înregistrări efectuate de operator. La sistemul robotizat, toate înregistrările rezultatelor sunt automate - înregistrează şi generează rapoarte care includ informaţiile de la iniţierea până la sfârşitul procedurii", a explicat, la rândul său, directorul executiv al APM Braşov, Ciprian Bancilă.



Cu acelaşi prilej, şeful APM Braşov a prezentat noua hartă interactivă a ariilor protejate din judeţ, care deocamdată poate fi consultată doar la sediul instituţiei, dar care urmează să fie realizată şi în format digital şi care va putea fi consultată şi pe site-ul APM Braşov.