Mascaţii din Reşiţa au descins la o adresă greşită. Familie în stare de şoc: "Mi-au pus puşca la cap"

Bărbatul din Reşiţa, care s-a trezit cu mascaţii peste el în casă la ora şase dimineaţa, este hotarât să îi dea in judecată.

Claudiu Halmaci a povestit pe o reţea de socializare ce a păţit în dimineaţa zilei de 23 februarie când poliţia i-a bătut la uşă şi fără prea multe explicaţii l-a pus la pământ, l-a ameninţat cu un pistol şi o puşcă şi i-a răscolit casa, cu urlete şi cu ameninţări.

Fiul lui de trei ani a asistat la tot scandalul. Bărbatul a cerut un mandat de percheziţie, dar politistii nici l-au ascultat, spune el, iar dupa 10 minute şi-au dat seama că au greşit adresa, şi-au cerut scuze şi au plecat.

Păgubitul are în jur de 35 de ani, este căsătorit, are trei copii şi administrează o firmă.

"La ora 06:55, m-am trezit cu nişte lovituri foarte puternice în uşă, în uşa de la apartament, ţipete, «Deschide, Poliţia!». M-am trezit, am deschis uşa, au intrat forţat. Mi-au zis că am mandat de arestare plus mandat de percheziţie. M-au pus jos, pe burtă, mi-au pus pistolul la cap, puşca la cap.

Mi-au speriat copilul foarte tare, copil de trei ani jumătate. Apoi, după câteva minute, 5-10 minute, a venit şef, nu ştiu cine o fi fost, a venit şi mi-a spus că au greşit adresa, că îşi cere scuze că au greşit adresa", a mărturisit bărbatul.