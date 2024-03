Un șofer din Iaşi primește despăgubiri mai mari decât valoarea mașinii sale, după ce aceasta fost distrusă de un stejar

Un ieşean va primi despăgubiri mai mari decât valoarea maşinii sale, după ce aceasta a fost distrusă de creanga ruptă a unui stejar. Incidentul a avut loc în trafic.

Sursa foto: profimediaimages.ro

Accidentul în care a fost implicată maşina lui Ion C. a avut loc pe 20 mai 2019, în Valea Ursului. Reparaţiile maşinii au fost evaluate la 17.660 de lei, bani pe care Ion C. i-a cerut de la Consiliul Judeţean şi primăria Miroslava, scrie ziaruldeiasi.ro.

În cele din urmă, păgubitul s-a adresat instanţei, cerându-i să decidă cine trebuia să plătească pentru avariile suferite de Dacia sa Sandero.

În instanţă, reprezentanţii Consiliului Judeţean a contestat pretenţiile lui Ion C., aceştia afirmând că suma pretinsă nu reprezenta o evaluare obiectivă a pagubelor, ci preţurile practicate de o unitate de service particulară. În plus, suma era exagerată. Dacia lui Ion C. era fabricată în 2009. Chiar dacă s-ar fi aflat într-o stare de funcţionare perfectă, ea nu ar fi valorat mai mult de 2.500 de euro, mai puţin decât evaluarea făcută de service.

Expertiza efectuată în cauză a stabilit o valoare a reparaţiilor de 21.500 lei, superioară chiar celei făcute de service-ul la care apelase Ion C.

"În consecinţă, instanţa constată ca fiind îndeplinite condiţiile tragerii la răspundere civilă ale pârâţilor UAT Comuna Miroslava şi Consiliul Local Miroslava pentru prejudiciile produse, din probatoriul analizat, rezultând dovada prejudiciului pretins, al faptei lucrului, a existenţei raportului de cauzalitate între fapta lucrului şi prejudiciu, precum şi faptul că paza juridică a lucrului este deţinută de pârâţi.

De asemenea, instanţa nu poate reţine existenţa unui caz de forţă majoră sau a altei împrejurări care să constituie o cauză exoneratoare de răspundere", au conchis magistraţii Judecătoriei.

Comuna Miroslava a fost obligată la plata către Ion C. a unor despăgubiri în valoare de 17.660 lei.