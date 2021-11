Mihaela Anghele şi Florin Chirilă vor fi exhumaţi, procurorii din Galaţi fac cercetări pentru "morţi suspecte"

Mihaela Anghele şi Florin Chirilă vor fi exhumaţi, după o decizie luată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Anchetatorii vor să afle cum au murit cei doi şi fac cercetări pentru ucidere din culpă în două dosare penale separate.

După exhumare, medicii legişti vor efectua noi necropsii pentru stabilirea cauzelor morţii şi pentru a stabili dacă medicii au greşit.

Primul caz a fost cel al lui Florin Chirilă, un bărbat din Galaţi în vârstă de 46 de ani, care a murit după ce a fost lăsat să aştepte ore în şir, în frig, pe o bancă din curtea spitalului, un test PCR care s-a dovedit a fi negativ. Totuşi, la scurt timp după aflarea rezultatului, bărbatul şi-a pierdut viaţa.

Drama familiei Chirilă a început vineri, 29 octombrie, atunci când Florin Chirilă (46 de ani) a acuzat dureri de spate şi o uşoară febră. Acesta a sunat la 112 pentru a fi testat, fiind programat peste alte două zile din cauza numărului mare de solicitări.

Un bărbat din Galaţi a murit, după ce a fost lăsat să aştepte pe o bancă, în frig, un test PCR care a ieşit negativ

Florin Chirilă, lăsat să aştepte în frig, în curtea spitalului din Galaţi, un test PCR negativ

Speriat că ar putea fi infectat, chiar dacă este vaccinat, bărbatul şi-a făcut două teste rapide de la farmacie, ambele fiind negative. Peste noapte, însă, starea de sănătate i s-a agravat, iar sâmbătă dimineaţă a mers la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Galaţi.

În jurul orei 08.00, Florin Chirilă a fost testat pentru COVID-19 şi apoi lăsat să aştepte, în curtea spitalului, pe o bancă. În jurul orei 20.00, după ore în şir de stat în frig, bărbatul a plecat acasă, pe propria răspundere.

Peste noapte i s-a făcut rău, iar familia a sunat la numărul unic de urgenţă 112. Între timp, testul PCR ieşise negativ, motiv pentru care a fost internat la spital, pe secţia medicală.

Primele investigaţii au arătat o infecţie, însă nu a primit niciun tratament şi a fost transferat la Spitalul TBC, unde este supus unor noi investigaţii, iar medicii au decis că starea sa era prea gravă şi au decis să îl transfere înapoi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi.

În stare foarte gravă, bărbatul este internat pe secţia ATI, iar puţin după miezul nopţii a murit.

O studentă la Medicină din Galați a murit după două săptămâni de chinuri: "I-au spus că se alintă"

Mihaela Anghele, studenta din Galaţi care a murit după două săptămâni de chinuri

Mihaela s-a prezentat joi, 28 octombrie, la spitalul din Galaţi, însoțită de mama sa. Acuza dureri de spate. Până luni a fost văzută superficial la camera de gardă, nici măcar dezbrăcată și consultată.

Medicii i-au recomandat de două ori diverse tratamente pentru lombosciatică și chiar un RMN pe care să-l facă la un privat, cu toate că investigația se putea face și în spital.

”Fata mea a acuzat nişte dureri de spate şi pe 28 octombrie, într-un puseu de durere a ajuns la Urgenţe cu salvarea. Am aşteptat şase ore până să i se pună un diagnostic. I s-a spus că are lombosciatică, fără ca medicul să se apropie de ea. Un diagnostic greşit. Ne-au trimis acasă cu tratament, însă durerile nu s-au oprit. Vineri, fata mi-a spus: Sâmbătă dimineaţă, pe la ora 10.00, am venit din nou la urgenţe. O asistentă de acolo ne-a spus: Au chemat iar doctorul, acelaşi diagnostic, tot aşa, pus de la distanţă: lombosciatică. I s-a dat Indomentacin şi o trimitere către RMN”, a povestit Carmen Anghele, mama tinerei.

Mama studentei din Galaţi, care a murit după două săptămâni de chinuri: "Fetiţa nu mi-o aduce nimeni înapoi"

Studenta a mers acasă, dar starea de sănătate i s-a agravat. Sâmbătă dimineață, fata a descoperit că are o umflătură, un abces perianal, așa că a mers din nou la urgențe.

Abia atunci o doctoriță a realizat că diagnosticul pus de colegii săi era unul greșit: ”Chemaţi repede chirurgul pentru că fata asta o să moară”.

”Am aşteptat ore în şir rezultatul la testul PCR. Fata avea frisoane, am cerut o pătură, nu mi-au adus nimic. M-am dezbrăcat de haine, am pus hainele peste ea, m-am pus şi eu peste ea să o încălzesc. L-am rugat pe soţ să aducă o pătură din maşină, să o încălzim. Am cerut un termometru asistentelor. Mi-au spus că o să-mi aducă, dar nu au mai venit. Ca să nu le mai deranjez, au tras un paravan. Au intervenit şi oamenii care erau acolo că să ne ajute cu ceva. A venit doamna doctor Şandru, căreia i s-a făcut milă de noi şi i-a administrat o perfuzie, dar târziu, pe la ora 18.00-19.00. Nu i-a dat însă nimeni niciun calmant”, mai povestește Carmen Anghele.

Primele analize la care a fost suspusă Mihaela au avut rezultate bune, însă după operație, rezultatele au fost dezastruoase, fiind descoperite mai multe bacterii. Mama a cerut transferul fetei, însă i-a fost refuzat. Pe data de 14 noiembrie, Mihaela a murit.

