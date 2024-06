"Pe ea nu a mai vrut-o nimeni". Miţi, pisica din Iaşi, care a mers singură la spital să îşi nască puii, caută un stăpân

Miţi, pisica din Iaşi care a mers la spital să nască, îşi caută stăpân. Sursa foto: Facebook Yoda îţi explică

Miţi, pisica din Iaşi care a înduioșat România, când a mers în fața unui spital veterinar din Iași pentru a-şi naște în siguranță puii, a rămas a nimănui. Medicul veterinar, care a ajutat-o, a făcut un apel pe Facebook pentru a-i găsi un stăpân.

"A iubit-o o țară întreagă și la final nu a mai vrut-o nimeni.

Povestea mamei Miţi a impresionat tot internetul, în aprilie, când a venit singură la @arcadiavetiasi să își fete cei 4 puiuți. Așa a simțit ea. A simțit că spitalul veterinar e o decizie bună și că va putea să își crească puiuții în siguranță la noi.

A fătat 4 puiuți, au venit televiziuni, ziare, toată presa și toată lumea din Iași a venit să o vadă și să o cunoască. Puiuții au crescut, s-au cerut a fi adoptați de la prima postare, însă mami cea deșteaptă a rămas. Pe ea nu a mai vrut-o nimeni", spune medicul veterinar pe Facebook.

"Vă rog să ne ajutați să îi găsim o căsuță"

Mama Miți a rămas a nimănui și a unui colectiv întreg de medici, care fac cât pot, cum pot, pentru ea, în vâltoarea pacienților și a aglomerației.

Am primit sute de comentarii pentru ea. La final nu a mai vizitat-o nimeni.

Acum vine rugămintea mea. Vă rog să ne ajutați să îi găsim o căsuță. Vă spun de pe acum condițiile noastre, că pisici “pe lângă casă” avem cu toții:

-stăpâni responsabili, la bloc sau la casă (important e să fie păzită bine)

-stăpâni din Iași, să avem posibilitatea să ne ocupăm noi din punct de vedere medical de ea

- să o iubească pe măsura inteligenței pe care o are.

Cum puteți ajuta?

- dați share la această postare

- sunați la 0742967976 dacă doriți să o adoptați sau să o cunoașteți", a scris medicul veterinar pe pagina sa de Facebook.

Miţi a mers singură la spital ca să îşi nască în siguranţă puii

Medicii de la spitalul veterinar din Iași au povestit că echipa care era de gardă a auzit un mieunat puternic pe la ora 2 noaptea, când se ocupau cu alte cazuri pe care le aveau la acea oră.

"La primul examen era foarte insistentă pisicuța, adică mai mai să intre singură în spital. Colegii au primit-o până la urmă. Ea avea niște scurgeri sărăcuța și au făcut și ecografie.

La ecografie au văzut că sunt puiuții prezenți gata să iasă și la câteva minute, maxim o oră, pisicuța a născut patru puiuți", a spus medicul veterinar Mădălina Stanciu.

Din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum pisica intră singură pe poartă și încearcă toate ușile până a ajuns în ușă spitalului.

"Inițial noi am crezut că a adus-o cineva. Am crezut că a abandonat-o cineva și a doua zi ne-am uitat pe camerele de supraveghere de afară și am văzut că a venit singură", a mai precizat medicul veterinar.

Echipa medicală a spitalului veterinar a făcut o serie de ecografii pentru a se asigura că puii sunt bine.

Din fericire, cei patru pui de pisică vor putea pleca la viitorii proprietari în câteva zile și ulterior și mama lor va avea un cămin unde să se simtă iubită și în siguranță.