Crin Antonescu a cerut CNSAS declaraţia de la dosarul prietenului pe care l-a apărat de Securitate: Documentele le voi face publice

Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a cerut Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității toate documentele din dosarul său legat de fosta Securitate, după ce a fost acuzat că a colaborat cu aceasta. Foto: Agerpres

Candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a cerut Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității toate documentele din dosarul său legat de fosta Securitate. El a ieşit public, marţi, şi a explicat că singura lui legătură cu fosta Securitate a fost în calitate de urmărit. "Am crezut că a trecut vremea şopârlelor", a scris Antonescu pe Facebook.

"În urma atacului de ieri, am depus astăzi solicitarea către CNSAS pentru a primi toate documentele din dosarul meu legat de fosta Securitate. Solicitarea mea a fost înregistrată la CNSAS cu nr. P1033/25/16.04.2025. Documentele le voi face publice, așa cum este firesc. Am crezut că au trecut vremurile șopârlelor și delațiunilor. Se pare că nu. Dar așa cum nu m-a speriat fosta Securitate, nu mi-e frică nici de securiștii de rit nou. România merge înainte", este mesajul transmis de candidat.

Crin Antonescu a declarat, marți, că a fost "o victimă a Securității, nicidecum un colaborator", ca răspuns la un comunicat al CNSAS în care se afirmă ca a dat o declarație fostei Securități despre o persoană apropiată.

El a explicat că a dat o declarație la fosta Securitate, în calitate de urmărit, în cazul unui prieten, care a plecat în străinătate în anii '80.

Prietenul pe care Crin Antonescu a povestit că l-a protejat de Securitatea comunistă, Ștefan Costache, a făcut dezvăluiri, marți, în exclusivitate la Antena 3 CNN, imediat după ce candidatul la alegerile prezidențiale din partea Alianței Electorale „România Înainte”, a făcut precizări privind adeverința eliberată de CNSAS.

El a subliniat că dacă ar fi fost trădat de Crin Antonescu, nu ar fi reușit să fugă din țară în Canada, pe vremea comuniștilor.

„Crin Antonescu a fost singura persoană în care am avut încredere să mă destăinui înainte de a pleca și l-am rugat frumos să-mi anunțe familia, părinții mei, după trei săptămâni după ce am plecat. Pentru că din informațiile mele știam că dacă a trecut această vreme mi-a reușit excursia și să-i asigure că sunt în siguranță și că-i voi contacta cu prima ocazie. Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Absolut nu. E o calomnie”, a spus acesta.

CNSAS spune că Antonescu "nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliție politică”. Candidatul Alianței a explicat contextul în care a fost dată declarația și acuză ”un moment mizer de campanie”.