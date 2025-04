CNSAS: Crin Antonescu nu a fost agent sau colaborator al Securității. De ce candidatul Alianței apare în dosarele CNSAS

Crin Antonescu a convocat o conferință de presă. FOTO: Hepta

CNSAS a eliberat, marți, adeverința de necolaborare cu fosta Securitate pentru Crin Antonescu, în calitatea sa de candidat la Președinție. ”Domnul Antonescu George Crin Laurențiu nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliție politică”, se arată în comunicatul postat pe site-ul instituției. Crin Antonescu va susține la ora 18 o conferință de presă pe acest subiect.

CNSAS arată că există un document nou în arhivele primite de instituție, care a arătat că Antonescu a fost chemat la Securitate în perioada în care era profesor la școala din Niculițel, despre o persoană anchetată de poliția politică a regimului comunist: ”Având în vedere documentul nou și neprocesat identificat in dosarul nr. | 1068594 în care figurează domnul Antonescu George Crin Laurenfiu; 5. In baza Notei de Constatare nr. DI/l/355 din data de 31.03.2025, întocmitã de către Direcția de Specialitate din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securității, în care se regăsesc următoarele elemente: domnul Antonescu George Crin Laurențiu figurează în dosarul fond informativ nr. | 1068594 (FI 12275/TL) cotă C.N.S.A.S. - titular C.$. În cadrul cercetării informative inițiate de Securitate asupra domnului C.S., precum și a anturajului acestuia, titularul adeverinței, profesor de istorie la Școala generală Niculițel și prieten apropiat cu C.S., a fost convocat de organele de Securitate și a dat o declarație, datată 13.01.1988, olografă, semnată cu numele real”

”Elementele mai sus prezentate se circumscriu prevederilor art. 2 lit. b) teza a Il - a, din OUG nr. 24/2008 potrivit cărora: "persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procese - verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei si procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetatã, fie judecată si condamnatã, nu este considerată colaborator al Securității. Având în vedere faptul că nota de constatare nr. DI/l/355 din data de 31.03.2025 nu consemneazã existența altor documente sau informații privind relația cu organele de Securitate, în cazul domnului Antonescu George Crin Laurențiu nu se poate reține calitatea de colaborator al Securității, în sensul legii”, se mai arată în comunicatul CNSAS.