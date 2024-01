Încep negocierile pentru bugetul Capitalei în 2024. Surpriza pregătită de liberali pentru Nicușor Dan

Săptămâna aceasta se anunță dificilă din punct de vedere politic în București, pentru că încep negocierile pe bugetul Primăriei Generale.

Este un buget care ar trebui să permită ducerea la bun sfârșit a tuturor promisiunilor pe care Nicușor Dan le-a făcut în precedenta campanie.

"Un an extrem de complicat, atât pentru primarul general al Capitalei, cât și pentru cei care vor vota, probabil la toamnă, în scrutinul pentru noul primar general.

Bucureștenii se uită în acest an către mai multe probleme mari: către termoficare, în primul rând, pentru că în acest mandat primarul general al Capitalei a promis că va face lucrări masive la sistemul de distribuție a agentului termic, astfel încât locuințele bucureștenilor să nu mai semene cu niște frigidere în sezonul rece.

Până în prezent, Nicușor Dan a ratat în fiecare an ținta propusă și asumată, de 50 de kilometri reparați. În primul an s-au efectuat lucrări pe 20 de kilometri de rețea, în cel de-al doilea an, pe 32 de kilometri și abia în cel de-al treilea an lucrările s-au apropiat de numărul propus de kilometri.

Pe de altă parte, bucureștenii se uită și către problema traficului, către acel sistem de semaforizare inteligent promis de Nicușor Dan la începutul de mandat, dar și către alte lucrări de infrastructură rutieră, cum ar fi cele din Prelungirea Ghencea.

Consilierii generali încă nu au primit proiectul de buget

Sunt foarte multe semne de întrebare și un buget extrem de așteptat: și de bucureșteni, dar și de consilierii generali, care spun că până în acest moment nu au primit nici măcar o schiță a proiectului.

Nicușor Dan declara, luna trecută, că în 2024 bugetul Capitalei va fi cu 600 de milioane de lei mai redus. Este vorba despre bani care ar fi putut merge către investiții în sistemul de transport public, de exemplu, pentru a înnoi parcul auto.

Săptămâna aceasta, din informațiile noastre, încep negocierile pe proiectul de buget. Ar trebui, desigur, să apară și proiectul de buget, pus în dezbatere publică.

Negocierile se anunță complicate, pentru că liberalii îl vor pe Nicușor Dan în Partidul Național Liberal.

Dacă nu se va întâmpla acest lucru, liberalii, cel mai probabil, vor bloca anumite proiecte, pentru a-l forța primar să renunțe la independența politică declarată și să intre în rândurile lor", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Radu Tiliță.