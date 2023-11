"Am stat la coadă o oră și jumătate, dar am reușit să cumpăr!" | Sute de oameni au dat năvală și s-au îmbrâncit cu agenții de pază la inaugurarea unui fast-food din Drobeta-Turnu Severin

Scene demne de o țară bananieră, într-o zi de Black Friday cu stocuri limitate, au avut loc la inaugurarea unui restaurant fast-food dintr-un lanț celebru, în Drobeta-Turnu Severin.

Numeroși localnici s-au așezat la coadă cu mai bine de o oră înainte de marele moment.

Cu aceste elemente, situația să degenereze la deschiderea ușilor și exact asta s-a întâmplat.

Agenții de pază chemați în ajutor au fost huiduiți și îmbrânciți, iar ordinea a fost menținută cu greu, în fața mulțimii furioase și, probabil, flămânde care scanda "Hoții".

"Am reușit să cumpăr, am fost printre primii. Am stat o oră și jumătate la coadă", a mărturisit un localnic, mândru de "prada" sa.

Alți martori și participanți la momentul inaugural nu au fost la fel de încântați.

"Organizare de doi lei, pentru că își bat joc", a comentat o femeie.

"Parcă e prea mare nebunie. Pentru ce, oare?", a spus un bărbat, la rândul său.

Restaurantul din Drobeta-Turnu Severin este cel de-al 100-lea din țara noastră al lanțului internațional.

Odată cu inaugurarea sa, au fost create 60 de noi locuri de munca în oraș.