Primarul din Ocoliș, comuna distrusă de viitură: ”Toate drumurile sunt blocate, suntem izolați”

După prăpădul făcut de viitura care a luat cu ea case, grajuri, mașini și animale și a distrus și 9 km de drum comunal, primarul din Ocoliș este optimist și spune că acum veștile sunt destul de bune, pentru că nu a mai plouat.

”Pot să spun că veștile sunt destul de bune acum, nu a mai plouat, cu toate că am avut și ieri atenționări. (...) Evaluăm în continuare pagubele produse în urma recordului istoric, din câte am înțeles, de peste 200 l/mp. Evaluăm împreună cu armata, cu autoritățile. Abia acum ajungem în anumite zone în care nu am avut acces până acum”, a spus Alin Juncan, primarul comunei Ocoliș, din județul Alba.

”Aproape toată comuna e izolată”

Întrebat dacă sunt persoane izolate în comună, acesta a răspuns: ”Pot să spun că aproape toată comuna e izolată. În afară de 50 de persoane. Toate drumurile sunt blocate, acum abia se poate circula cu utilaje mari până la nivelul primăriei”.

Voluntarii de la Crucea Roșie au intervenit pentru a aduce localnicilor apă potabilă și alimente.

”Ne-am organizat cu ajutorul unor firme voluntare, cu ajutorul Apelor Române, ne-am mobilizat. Avem deocamdată utilaje cu care se lucrează si în momentul de față, s-a lucrat și aseară, până târziu. Lucrăm în continuare. Vom mai primi, din câte știu, astăzi facem o evaluare ca să vedem de ce utilaje mai avem nevoie.

La ora 9.00 avem un comitet în care vom stabili ce mai aducem, ce mai facem împreună cu celelalte autorități. În principiu avem cu ce interveni și nu cred că am putea interveni cu mai mult.

”Suntem aprovizionați până luni-marți”

Am primit apă de la voluntari, de la instituțiile abilitate, alimente însemnând alimentele de bază. Apă am primit de la Crucea Roșie, de la alți voluntari, deci deocamdată suntem aprovizionați cel puțin până luni-marți”, a mai spus primarul comunei.

Întrebat care este cea mai mare problemă cu care se confruntă în acest moment, primarul din comuna Ocoliș a spus: ”Deocamdată accesul. Fără acces nu putem interveni nici la reparația iluminatului public sau a electricității și nici la rețeaua de apă ca să o putem face funcțională. Drumurile sunt cele mai mari probleme la noi”.

Din cauza inundațiilor, mai mulți oameni sunt izolați în Apuseni. Zeci de persoane au fost evacuate de urgență. Viitura foarte violentă a distrus drumuri de acces, a luat cu ea mașinile oamenilor și a distrus mai multe case.

Viitura puternică din comuna Ocoliș, județul Alba, a măturat tot ce a prins în cale. Case, grajuri, mașini și animale au fost luate de apă, iar peste 9 km de drum comunal a fost distrus.

Rețelele de apă și curent au fost și ele afectate.

Peste 500 de localnici sunt acum izolați de lume, iar agoniseala lor de o viață s-a dus odată cu apele.

