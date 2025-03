Linia de gardă Pediatrie de la Spitalul din Toplița a fost suspendată din lipsă de medici. Primar: „Căutăm peste tot să angajăm”

Spitalul Municipal din Toplița a rămas cu doar doi medici pediatri. Sursa foto: Facebook/ Spitalul Municipal Toplița

Linia de gardă Pediatrie de la Spitalul Municipal din Toplița, precum și permanența în cadrul compartimentului de Neonatologie au fost suspendate, începând cu data de 1 martie, din cauza lipsei de medici, potrivit Agerpres.

Potrivit informațiilor furnizate de managera unității sanitare, dr. Alexandra-Dorina Ioniță, spitalul a rămas cu doar doi medici pediatri, cu care nu se poate asigura linia de gardă, iar demersurile făcute până acum pentru aducerea unor alți medici nu s-au soldat cu succes.

„Am avut un medic neonatolog care contribuia la linia de gardă pediatrie, dar a intrat în concediu prenatal și apoi postnatal, o altă doamnă doctor a intrat în medical, are niște probleme de sănătate, iar medicii cu care am avut colaborări pe linia de gardă au fost pensionari, au ajuns la o vârstă și nu mai pot face activitatea de gardă.

Am încercat de mai bine de un an (...) să identificăm medici, pentru că știam că este o situație (...) care poate deveni o situație de criză, ceea ce s-a și întâmplat, partea de pediatrie. Și am încercat să aduc alți medici, dar nu am găsit pe nimeni doritor să vină, să se angajeze sau să facă gărzi”, a declarat dr. Alexandra-Dorina Ioniță.

Serviciul de Pediatrie va funcționa doar de luni până vineri, între orele 8:00-20:00

Până la remedierea situației și identificarea de medici, serviciul de Pediatrie va funcționa de luni până vineri între orele 8:00-20:00, în regim de ambulator și/sau spitalizare de zi.

Dr. Alexandra-Dorina Ioniță a punctat faptul că în cazul în care există urgențe în afara programului menționat, acestea se vor asigura la nivelul spitalului, după care pacienții vor fi transferați la alte spitale.

Aceasta a mai precizat că se fac în continuare demersuri pentru atragerea de medici, dar consideră că situația nu se va remedia până când nu se vor face modificări legislative legate de asigurarea gărzilor.

La rândul său, primarul municipiului Toplița, Sebastian Buzilă, a declarat că se fac eforturi pentru aducerea a cel puțin doi medici pediatri, pentru a se putea asigura linia de gardă.

„Căutăm peste tot să găsim medici pediatri, să aducem la Toplița. (...) Până nu aducem doi medici pediatri, o să avem o problemă. Am făcut demersuri la universitățile de profil din Târgu-Mureș, din Cluj, s-a vorbit la Ministerul Sănătății, căutăm medici dispuși să vină fie să facă doar gardă, fie să îi angajăm, că e nevoie și de angajați”, a precizat, pentru Agerpres, primarul Sebastian Buzilă.

Spitalul Municipal din Toplița Spitalul asigură asistența medicală pentru circa 40.000 de locuitori din zona urbana Toplița și Borsec și din zona rurală a comunelor Bilbor, Corbu, Gălăuțaș, Sărmaș Subcetate, precum și Stânceni și Lunca - Bradului, având un total de 163 de paturi.