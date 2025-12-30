Primăria Sector 1 va plăti integral anveloparea blocurilor, iar proprietarii vor achita contribuția de 10% în 10 ani

2 minute de citit Publicat la 20:33 30 Dec 2025 Modificat la 20:33 30 Dec 2025

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat marți instituirea taxei de reabilitare termică. FOTO: Hepta

Primăria Sectorului 1 va achita costurile anvelopării a peste 300 de blocuri, urmând să recupereze 10% din valoarea acesteia de la proprietari, sub forma unei taxe de reabilitare termică. Aceasta va fi calculată proporțional cu partea deținută de fiecare proprietar, potrivit Agerpres.

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat marți instituirea taxei de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente și asociațiile de proprietari, în cadrul programelor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

În cazul apartamentelor cu doi sau mai mulți proprietari, scutirea se aplică proporțional cu cota de proprietate deținută de persoana care se încadrează într-o categorie protejată.

Există și excepții de la plata contribuției la anveloparea blocurilor, aceasta urmând a fi suportată de bugetul local al Sectorului 1.

Astfel, sunt scutiți de plată proprietarii persoane fizice care se încadrează în următoarele situații:

persoane cu handicap sau familii care au în întreținere persoane cu handicap;

persoane singure sau familii cu venituri medii nete lunare pe persoană sub salariul mediu net pe economie, stabilite prin anchetă socială;

veterani de război și soții/soțiile supraviețuitoare ale acestora;

pensionari cu venituri sub salariul mediu net pe economie;

persoane aflate în sărăcie energetică sau încadrate ca și consumatori vulnerabili de energie, conform Legii nr. 226/2021.

Taxa de reabilitare termică se poate achita integral sau anticipat

Totodată, Consiliul local a aprobat Regulamentul privind stabilirea taxei de reabilitare termică și modalitatea de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari, precum și modalitatea de întocmire a dosarelor pentru categoriile de proprietari prevăzute de lege de la care nu se recuperează cota de contribuție proprie.

Potrivit administrației locale, sumele achitate de Primăria Sectorului 1 pentru asigurarea cotei de contribuție a proprietarilor la anveloparea blocurilor se recuperează în termen de 10 ani, începând cu 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Taxa aferentă fiecărui an se achită în două rate egale, cu scadență la 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an fiscal.

La cererea asociației de proprietari, taxa de reabilitare termică se poate achita și integral sau anticipat, fără acordarea de facilități fiscale.

De asemenea, plata anticipată parțială a taxei de reabilitare termică, pentru unul sau mai mulți ani fiscali, poate fi efectuată la cererea proprietarului, fără acordarea de facilități fiscale, sumele achitate urmând a stinge anticipat obligațiile aferente perioadelor respective.

În cazul înstrăinării proprietății, obligația de plată revine noului proprietar, proporțional cu perioada sau suma rămasă. Dacă proprietatea este vândută înainte de stabilirea taxei, obligația de plată revine integral noului proprietar.