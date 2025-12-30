Târgurile de Crăciun 2025 din București s-au închis. Număr record de vizitatori: peste 1,5 milioane. Cum au arătat decorațiunile

Târgul de Crăciun din București 2025. Sursa foto: PMB

Târgurile de Crăciun 2025 organizate de Primăria Municipiului București (PMB) s-au încheiat oficial, după 30 de zile de evenimente, concerte și activități festive care au atras peste 1,5 milioane de vizitatori în Capitală.

Potrivit bilanțului prezentat marți de PMB, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, cele trei târguri de Crăciun amenajate în Piața Constituției, Piața Universității și pe esplanada Operei Naționale București au transformat Capitala într-una dintre cele mai atractive destinații europene în perioada sărbătorilor de iarnă.

Conform estimărilor, aproximativ o treime dintre vizitatori au fost turiști.

Târgul de Crăciun București 2025 din Piața Constituției, ediția a XVIII-a

Evenimentul principal al Capitalei, Târgul de Crăciun București, ajuns la cea de-a 18-a ediție, s-a desfășurat în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025 și a reprezentat punctul central al distracției de sărbători.

Publicul s-a bucurat, seară de seară, de concerte susținute de artiști și trupe cunoscute, printre care Smiley, Theo Rose, Connect-R, Lora, Iuliana Beregoi, Voltaj, Iris, Vunk, Direcția 5, Nicu Alifantis, Ștefan Hrușcă și Horia Brenciu.

Târgul a reunit 120 de căsuțe cu produse artizanale și bunătăți tradiționale, Casa lui Moș Crăciun și proiecții festive pe fațada Palatului Parlamentului, devenind unul dintre cele mai mari și apreciate târguri de Crăciun din România. Evenimentul a atras vizitatori de toate vârstele, din toate colțurile țării și din străinătate.

Bucharest Downtown Christmas Market 2025, în Piața Universității

La kilometrul zero al Capitalei, Bucharest Downtown Christmas Market, organizat în parteneriat cu Food Truck Festival, a oferit o alternativă modernă de petrecere a timpului liber.

Târgul a inclus 15 food truck-uri cu preparate internaționale, instalații luminoase, carusel și program muzical, devenind un punct de întâlnire apreciat de bucureșteni și turiști.

Bucharest Opera Christmas Market 2025, pe esplanada Operei Naționale

Cel de-al treilea târg de Crăciun al PMB, Bucharest Opera Christmas Market, s-a desfășurat în perioada 6–28 decembrie 2025, pe esplanada Operei Naționale București.

Evenimentul a propus o atmosferă elegantă, în care muzica, scenografia și decorurile rafinate s-au îmbinat pentru a crea seri de Crăciun cu totul speciale.

Odată cu închiderea târgurilor de Crăciun 2025, Primăria Capitalei anunță un bilanț record: peste 1,5 milioane de vizitatori, sute de comercianți, zeci de concerte și evenimente culturale care au confirmat statutul Bucureștiului ca destinație de top în sezonul sărbătorilor de iarnă.