Târgul de Crăciun București 2025 se deschide pe 29 noiembrie: Programul concertelor, orar și activități. Ce e diferit anul acesta

2 minute de citit Publicat la 16:41 27 Noi 2025 Modificat la 16:41 27 Noi 2025

Târgul de Crăciun București, ediția din 2024. Sursa foto: Hepta

Bucureștiul îmbracă haine de sărbătoare, de sâmbătă: a 18-a ediție a Târgului de Crăciun București începe pe 29 noiembrie 2025.

Și nu va fi doar un singur târg: pentru 2025, CREART organizează trei piețe festive de Crăciun, cu intrare liberă, în centrul Capitalei: în Piața Constituției, în Piața Universității și pe esplanada Operei Naționale.

Tema centrală a acestei ediții este muzica — un mix între tradițional și urban, care promite o atmosferă de sărbătoare modernă, accesibilă tuturor.

Artiști care urcă pe scenă la deschidere

Deschiderea oficială a târgului va avea loc la Piața Constituției, unde, pe 29 noiembrie, va avea loc un program special de deschidere și aprinderea luminilor de Crăciun.

Pe scenă sunt anunțați artiști importanți: potrivit programului, după inaugurare vor cânta — printre alții — THEO ROSE și Smiley.

Alte concerte la Târgul de Crăciun

Pe durata târgului, programul artistic continuă cu variație: zona tradițională va oferi colinde, muzică folclorică și spectacole cu artiști consacrați. Zona urbană, pe de altă parte — în special la târgul din Piața Universității — va aduce ritmuri moderne, DJ-i și o atmosferă mai tânără și energică.

Există planuri pentru seri dedicate muzicii, atât clasice, cât și pop/urban, ceea ce oferă vizitatorilor opțiuni pentru gusturi diverse.

Mai jos regăsiți programul artistic pentru zilele de Sf. Andrei și 1 Decembrie:

„1 decembrie - Ziua Națională o sărbătorim cu mândrie: ansambluri folclorice din întreaga țară ne reconectează cu identitatea noastră, iar seara se încheie cu un concert care ne va uni pe toți în spirit de sărbătoare. Târgul oferă mult mai mult decât muzică: casele meșteșugarilor te așteaptă cu produse handmade, standurile culinare te ispitesc cu preparate tradiționale, iar atracțiile - caruselul, trenul, roata panoramică și Casa lui Moș Crăciun completează tabloul perfect al sărbătorilor.”, au transmis organizatorii, joi.

Activități pentru copii la Târgul de Crăciun București

Târgul e gândit pentru întreaga familie — includând și cei mici. La Piața Constituției, există Casa lui Moș Crăciun, unde copiii pot participa la ateliere interactive și activități creative.

Pe lângă asta, vizitatorii vor avea acces la atracții precum caruselul, roata panoramică, sania zburătoare și alte instalații de divertisment — ideale pentru familii și copii.

Programul complet al Târgului de Crăciun 2025 din Capitală

Perioadă: 29 noiembrie – 28 decembrie 2025.

Piața Constituției — târgul principal.

Piața Universității — Bucharest Downtown Christmas Market.

Esplanada Operei Naționale București — Bucharest Opera Christmas Market (6 – 28 decembrie)

Program zilnic (Piața Constituției):

Luni – vineri: 12:00 – 22:00.

Sâmbătă – duminică: 10:00 – 22:00.

Intrare: liberă, pentru toate târgurile.

Când se deschid târgurile de Crăciun în orașele mari din România

Târgurile de Crăciun se deschid luna aceasta și în alte orașe mari din România. În Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova și Brașov, pregătirile sunt în toi pentru evenimentele spectaculoase.