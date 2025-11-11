Târguri de Crăciun în București în 2025: Vor fi trei cu intrare liberă în centrul Capitalei și „cel mai mare brad ecologic din România”

Târgul de Crăciun București din Piața Constituției. Imagine de arhivă. Sursa foto: Facebook/ Târgul de Crăciun București

Bucureștiul se pregătește de sărbători: Trei târguri de Crăciun cu intrare liberă vor aduce, anul acesta, muzică, tradiții și distracție în inima Capitalei, sub „cel mai mare brad ecologic din România”, a anunțat marți primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.

Între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025, Bucureștiul va fi cuprins de atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă, printr-o serie de evenimente organizate de Primăria Capitalei, prin CREART. Vor fi trei târguri cu intrare liberă, amplasate în locuri emblematice ale orașului:

Piața Constituției – Bucharest Christmas Market

Piața Universității – Bucharest Downtown Christmas Market

Esplanada Operei Naționale – Bucharest Opera Christmas Market

Tema ediției din acest an este muzica, simbol al apropierii oamenilor. De la colinde și armonii clasice până la ritmuri urbane contemporane, fiecare târg va spune o poveste despre întâlnirea dintre tradiție, cultură și comunitate.

Vizitatorii vor fi întâmpinați de spectacole live, târguri dedicate meșteșugurilor, creațiilor artistice și produselor culinare românești. În centrul atenției se va afla bradul ecologic de 30 de metri, considerat cel mai mare din România, alături de Casa lui Moș Crăciun, roata panoramică și zeci de ateliere și activități pentru toate vârstele.

Potrivit organizatorilor, evenimentele vor transforma Bucureștiul într-un tărâm de poveste, unde magia Crăciunului se îmbină cu tradiția și cultura locală, oferind momente de bucurie și inspirație pentru bucureșteni și turiști deopotrivă.

Alte târguri de Crăciun deschise în București în 2025:

Parcul Drumul Taberei: 28 noiembrie – 27 decembrie

Hala Laminor: 28 noiembrie – 6 ianuarie

Când se deschid târgurile de Crăciun în orașele mari din România

Târgurile de Crăciun se deschid luna aceasta și în alte orașe mari din România. În Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova și Brașov, pregătirile sunt în toi pentru evenimentele spectaculoase.