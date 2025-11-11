Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 14 decembrie 2025. Ce artiști cântă în prima seară și până când poate fi vizitat

1 minut de citit Publicat la 10:52 11 Noi 2025 Modificat la 10:52 11 Noi 2025

Târgul de Crăciun din Sibiu. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

În Piața Mare din centrul istoric al municipiului Sibiu, vineri, 14 noiembrie 2025, se va deschide oficial Târgul de Crăciun. Angajaţii primăriei au început să instaleze luminile şi ornamentele de sărbători încă de la finalul lunii octombrie.

Organizatorii Târgul de Crăciun din Sibiu au anunțat artiștii invitați la deschiderea oficială: Ducu Bertzi, Radu Nechifor și DreamCatchers Band.

„Crăciunul începe la Sibiu! Pe 14 noiembrie seara te așteptăm în Piața Mare să trăiești alături de noi momentul mult așteptat al deschiderii oficiale a Târgului de Crăciun din Sibiu! (...) Seara începe la ora 19:00 și va fi una de neuitat, cu Radu Nechifor și DCB - DreamCatchers Band care vor aduce pe scenă o atmosferă plină de emoție, energie și spiritul sărbătorilor. Invitatul special al serii este Ducu Bertzi Oficial cu cântecele sale care ne amintesc de frumusețea lucrurilor simple și de emoția autentică a Crăciunului românesc”, potrivit informațiilor făcute publice pe pagina de socializare a evenimentului.

Târgul de Crăciun de la Sibiu va rămâne deschis până în 4 ianuarie 2026.

La ediția de anul trecut, organizatorii au estimat că târgul a atras peste 500.000 de vizitatori.

Când se deschid târgurile de Crăciun în orașele mari din România

Târgurile de Crăciun se deschid luna aceasta și în alte orașe mari din România. În București, Cluj-Napoca, Craiova și Brașov, pregătirile sunt în toi pentru evenimentele spectaculoase.