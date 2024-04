Profesoara de Română a unui liceu de elită din Buzău, implicată într-un scandal uriaş: "Luceafărul" este roman, nu poezie

Învățământul românesc este lovit de un nou scandal. De data aceasta, la cel mai mare liceu din Buzău, acolo unde mai mulți elevi împreună cu părinții o acuză pe o profesoară de Limba Română că ar face foarte multe greșeli de exprimare, totul culminând cu catalogarea poeziei "Luceafărul" drept roman.

Directorul liceului și-a dat demisia în urma acestui scandal și acuză Inspectoratul Școlar Județean că a impus un asemenea cadru didactic în unitatea de învățământ.

De la începutul acestui an școlar, trei clase de la profilul uman din Colegiul "Bogdan Petriceicu Haşdeu" au primit un nou profesor de Limba și Literatura Română.

Dascalul care a ocupat această catedră este cadru didactic al școlii, numai că până acum a predat limba germană.

Conducerea unității de învățământ i-a acceptat solicitarea și a primit ore la clase de a noua și a zecea. La ore însă, elevii susțin că profesoara respectivă face foarte multe greșeli de exprimare.

"Acele greşeli gramaticale fac parte din registrul verbal, din limbajul curent al doamnei profesoare. Vă citesc din perlele doamnei: "visuri" în loc de "vise", "stereotipi", "cazi jos", "te ridici în sus", "cel care l-am defăimat", "nu vă citea educatoarele", "inportant" in loc de "important", a spus Florina Arghir, mama unui elev de clasa a X-a.

"Am solicitat şi prezenţa doamnei director. La una dintre şedinţe a fost solicitată chiar şi doamna profesor. Am avut şi cu dumneaei aceste discuţii, în prezenţa doamnei director. Din păcate, am înţeles că nu se prea poate face nimic.

Nu înţeleg de ce nişte copii trebuie să sufere pentru că o doamnă este impusă într-un Colegiu de top doar pentru prestigiul dumneaei personal", a spus Nicoleta Bunea, mama unui elev clasa a IX-a.

După ce au sesizat conducerea Colegiului, părinții au mers mai departe la Inspectoratul Școlar. Profesoara în cauză a decis să se mute în altă unitate de învățământ în urma acestui scandal

"Doamna profesor a decis să facă un transfer, deocamdată, să plece din instituţia respectivă. Suntem în proces de derulare a acestor evenimente de mobilitatea a personalului didactic şi vom face o analiză a situaţiei din unitatea de învăţământ", a precizat Daniela Palcău, inspector general ISJ Buzău

Directorul Colegiului şi-a dat demisia

În semn de protest față de situația creată, directorul școlii și-a înaintat demisia din funcția de conducere și susține că nu mai revine asupra acestei decizii.

"Analizând foarte atent ceea ce se întâmplă de la o vreme încoace, am ajuns la concluzia că nu pot să îmi mai asum aceasta funcţie câtă vreme nu-mi pot apăra elevii. Profesorul respectiv a intrat întâi pe o specializare, nici acolo semnele nu au fost bune, dar pentru că avea dublă specializare, a ajuns şi pe specializarea pe care, de altfel, o clama şi pentru care are, reţineţi, doctorat", a declarat Virginia Mânduță Tănăsescu, director demisionar Colegiul "Bogdan Petriceicu Haşdeu".

Într-un gest de susținere faţă de directorul demisiomar, toți elevii claselor la care preda profesoara de Română, au purtat zilele trecute banderole albe.