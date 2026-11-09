Rezultate provizorii la referendumul de la Răşinari. 98,43% dintre cei care au votat s-au opus deschiderii minei de magneziu

2 minute de citit Publicat la 07:43 09 Noi 2026 Modificat la 07:43 09 Noi 2026

Rezultate provizorii la referendumul de la Răşinari. 98,43% dintre cei care au votat s-au opus deschiderii minei de magneziu. Sursa foto: Getty Images

Locuitorii comunei Rovinari, din judeţul Sibiu, s-au pronunţat într-o proporţie covârşitoare împotriva deschiderii unei exploatări miniere în localitate, implicit împotriva unei exploatări de magneziu la Valea Dobra, conform rezultatelor provizorii prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Duminică, la ora 23.00, s-a încheiat votarea în cele trei secţii organizate pentru desfăşurarea referendumului, prezenţa la vot fiind de 50,64%.

Conform datelor provizorii prezentate pe site-ul AEP, 98,43% dintre voturi au fost împotriva exploatării miniere, ceea ce înseamnă că 2194 de votanţi au răspuns "NU" la întrebarea " "Sunteţi de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Răşinari? ".

Procentul celor care au răspuns afirmativ a fost de 1,57%, 35 de locuitori din Răşinari exprimându-se în favoarea proiectului minier.

Peste 50% dintre cetățenii cu drept de vot din comuna sibiană Rășinari au participat, duminică, la referendum.

Din totalul de 4.431 de votanți înscriși în listele electorale permanente și-au exprimat opțiunea 2.244 (50,64%).



În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, alegătorii și-au putut exercita dreptul de vot între orele 07:00 și 23:00.



Pentru ca referendumul să fie valabil, trebuie să participe la vot cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale permanente, potrivit informațiilor publicate recent de Primăria Rășinari pe Facebook.



O a doua condiție pentru validarea rezultatului este ca voturile valabil exprimate să reprezinte cel puțin 25% din numărul alegătorilor înscriși pe liste. Dacă ambele praguri sunt îndeplinite, rezultatul se stabilește prin majoritatea voturilor valabil exprimate, conform Legii nr. 3/2000.



Referendumul a fost inițiat ca urmare a proiectului companiei Mineral Proiect Invest SA, care intenționează să exploateze roci magnezitice în perimetrul Valea Dobra, situat pe teritoriul comunei Rășinari.



Deși consultarea a pornit de la acest proiect, locuitorii sunt chemați să se pronunțe asupra oricărei exploatări miniere de pe teritoriul comunei, răspunzând cu 'DA' sau 'NU' la întrebarea: 'Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?'.



Primarul comunei Rășinari, Bucur Bogdan, a anunțat recent că a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru proiectul minier din Valea Dobra.



Potrivit edilului, compania Mineral Proiect Invest SA a solicitat, în 23 septembrie, emiterea certificatului de urbanism pentru construire, iar documentul a fost semnat de primar și ridicat de beneficiar în 30 octombrie.



'Certificatul de urbanism a fost emis cu un răspuns negativ, motivat de faptul că obiectivul de investiții solicitat nu poate fi realizat în contextul demersului juridic aflat în desfășurare privind organizarea referendumului local din data de 08.11.2026, conform HCL nr. 87 din 30.09.2026', a explicat primarul Bucur Bogdan.