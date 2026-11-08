Referendum la Rășinari. Localnicii decid dacă susțin exploatările miniere. Secțiile de votare rămân deschise până la ora 23:00

2 minute de citit Publicat la 10:16 08 Noi 2026 Modificat la 10:16 08 Noi 2026

Referendum la Rășinari. Localnicii decid dacă susțin exploatările miniere. Secțiile de votare rămân deschise până la ora 23:00. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că duminică, începând cu ora 7:00, cele trei birouri electorale ale secţiilor de votare din comuna Răşinari, judeţul Sibiu, au fost deschise pentru desfăşurarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor cu privire la exploatările miniere, conform Agerpres.

În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot între orele 07:00 - 23:00, precizează AEP într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, asigură funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) şi a site-ului de monitorizare a prezenţei la vot, precum şi suportul tehnic şi funcţionalităţile specifice referendumurilor.

Datele privind prezenţa la vot pot fi vizualizate în timp real pe pagina roaep.ro.

Persoanele acreditate să observe procesul electoral au acces şi pot staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot şi pot să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale, menţionează AEP.

"Filmarea şi/sau fotografierea de către persoanele acreditate a locurilor publice din zona de votare şi din localul secţiei de votare pot fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului şi cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare", se arată în comunicat.

Referendumul a fost iniţiat ca urmare a proiectului companiei Mineral Proiect Invest SA, care intenţionează să exploateze roci magnezitice în perimetrul Valea Dobra, situat pe teritoriul comunei Răşinari.

Deşi consultarea a pornit de la acest proiect, locuitorii sunt chemaţi să se pronunţe asupra oricărei exploatări miniere de pe teritoriul comunei, răspunzând cu "DA" sau "NU" la întrebarea: "Sunteţi de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Răşinari?".

Primarul comunei Răşinari, Bucur Bogdan, a anunţat recent că a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru proiectul minier din Valea Dobra.

Potrivit edilului, compania Mineral Proiect Invest SA a solicitat, în 23 septembrie, emiterea certificatului de urbanism pentru construire, iar documentul a fost semnat de primar şi ridicat de beneficiar în 30 octombrie.

"Certificatul de urbanism a fost emis cu un răspuns negativ, motivat de faptul că obiectivul de investiţii solicitat nu poate fi realizat în contextul demersului juridic aflat în desfăşurare privind organizarea referendumului local din data de 08.11.2026, conform HCL nr. 87 din 30.09.2026", a explicat primarul Bucur Bogdan.

Pentru ca referendumul să fie valabil, trebuie să participe la vot cel puţin 30% dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale permanente, respectiv aproximativ 1.290 de persoane din totalul estimat de 4.300 de alegători, potrivit informaţiilor publicate recent de Primăria Răşinari pe Facebook.

O a doua condiţie pentru validarea rezultatului este ca voturile valabil exprimate să reprezinte cel puţin 25% din numărul alegătorilor înscrişi pe liste, ceea ce înseamnă aproximativ 1.075 de voturi. Dacă ambele praguri sunt îndeplinite, rezultatul se stabileşte prin majoritatea voturilor valabil exprimate, conform Legii nr. 3/2000.