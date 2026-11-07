Referendum în Rășinari: Localnicii decid în privința deschiderii unei exploatări miniere pentru extragerea magneziului în zonă

<1 minut de citit Publicat la 14:06 07 Noi 2026 Modificat la 14:07 07 Noi 2026

Locuitorii din Rășinari sunt chemați la urne pe 8 noiembrie între orele 07:00 și 23:00. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Locuitorii comunei Rășinari din județul Sibiu sunt chemați duminică, 8 noiembrie, la un referendum local, pentru a decide asupra unui proiect de exploatare minieră - carieră de magneziu - în Valea Dobra, informează publicația Turnul Sfatului.

Autoritățile locale au considerat astfel necesar să-și consulte cetățenii cu privire la oportunitatea derulării unei asemenea activități economice în zonă.

Aproximativ 30 de polițiști și jandarmi vor asigura ordinea publică la Rășinari între 6 și 8 noiembrie.

Referendumul are loc după ce, la sfârșitul lunii septembrie, peste 100 de localnici s-au adunat în fața Căminului cultural din Rășinari și i-au cerut primarului Bogdan Bucur să organizeze o consultare pe tema carierei de magneziu propuse de compania Mineral Proiect Invest (MPI), în zona Valea Dobra.

Pentru ca referendumul de duminică să fie valabil trebuie să voteze cel puțin 30% dintre cei aproximativ 4.300 de alegători înscriși pe listele permanente din Rășinari, adică aproximativ 1.290 de persoane.

Locuitorii din Rășinari sunt chemați la urne pe 8 noiembrie între orele 07:00 și 23:00, pentru a răspunde cu DA sau NU la întrebarea: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”.