Referendum local în comuna Rășinari. Localnicii vor fi consultați în legătură cu o exploatare minieră. Sursa foto: Hepta

Preşedintele Autorităţii Naţionale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a declarat miercuri că în data de 8 noiembrie în comuna Răşinari va avea loc un referendum local cu privire la oportunitatea unei exploatări miniere în zonă.

"În data de 8 noiembrie 2026, în comuna Răşinari din judeţul Sibiu are loc un referendum local. Deja am primit solicitări de acreditare din partea presei. Referendumul este aprobat prin hotărârea Consiliului Local de la Răşinari 88 din 2 octombrie 2026 şi este un demers de consultare a comunităţii locale asupra unei probleme de interes pentru aceasta în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal aplicat, scrie Agerpres.

Este vorba de o exploatare minieră în zona Răşinari şi autorităţile locale au considerat că este necesar să-şi consulte cetăţenii cu privire la oportunitatea derulării unei asemenea activităţi economice în zonă, din perspectiva avantajelor şi dezavantajelor pe care le implică o asemenea activitate", a spus Ţuţuianu într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că Autoritatea Electorală Permanentă a acordat tot sprijinul şi a emis actele administrative necesare organizării acestui referendum.