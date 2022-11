Păţania unui român care a angajat meseriași de pe Facebook: "O nenorocire fraţilor"

"Aveți mare grijă pe cine luați în echipa voastră sau la execuția casei dumneavoastră", este avertismentul unui tânăr care şi-a luat o țeapă uriașă după ce a angajat meseriași de pe Facebook

Sursa foto: Pixabay

Nu sunt puțini românii care au avut experiențe neplăcute când au avut de-a face cu meseriașii din țara noastră.

Fie lucrările au fost executate gresit, uneori abandonate, sau prețurile foarte mari. Sunt și situații în care oamenii au fost înșelați.

Este și cazul unui tânăr care a plătit un avans generos pentru renovarea casei, iar la final s-a ales cu lucrări făcute de mântuială.

"Acum două zile am postat că am nevoie de o echipă de tencuitori. Toate bune și frumoase, a venit o echipă din Câmpulung, vorbea de milimetri etc. Mamă, ce meseriași buni, în gândul meu.

Avans fără să bată un cui, 2.000 de lei. Și când s-au apucat, să vezi belea.

Unul tencuia cu gletiera, altul cu șpaclul, altul se uita la betoniera goală și altul trăgea cu un dreptar la 60 cm.

O nenorocire, fraților. Dacă nu eram cu ei pe schelă, și nu era pontat înainte, era belea mare.

Până seara, 20 mp tencuiți cu vai și amar, și ăia strâmbi. Tot ce am vrut să vă zic este să aveți mare grijă pe cine luați în echipa voastră sau la execuția casei dumneavoastră. Părerea mea, pe Facebook 90 la sută sunt vai și amar", a scris bărbatul pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare.

Reacțiile internauţilor nu au întârziat să apară.

"Meseriașii buni nu stau pe Facebook să caute lucrări . Ei au de lucru de nu fac faţă", spune cineva.

Avans în cel mai rău caz după prima zi de muncă. Mie mi-e şi rușine să cer bani pentru ceva ce n-am făcut. Iau pe etape, să se vadă ceva în urma mea când încasez", mai spune cineva.

"Exact din cauza internetului noi cei care facem meserie suntem băgați în aceeași oală cu toți cei care nu știu nici să folosească ruleta …într-adevăr sunt mulți care habar nu am de ei dar nu amestecați lucrurile că lumea o să își piardă încrederea în cei care chiar știu meserie şi o să apară totdeauna divergențe între meseriaș şi client din cauza neserioșilor şi din cauza internetului care a zăpăcit până şi piața construcțiilor", mai spune cineva.

"Eu am avut primul meseriaș a cerut 1000 euro avans mi-a distrus plăcile de rigips şi tocul ușii a făcut o gaură ușă de 500 euro, a dat înapoi 400 euro.

Al 2 meseriaș a cerut 1500 euro acont a făcut tavanele cu rigips şi atât adică neterminate, pereții celor 3 camere cu plase şi adeziv şi 3 măști din rigips, a zis că nu mai da nimic înapoi din contra trebuie să-i dau eu...

Al 3 a cerut 1500 roni la început înțelegerea a fost avans 1500 roni si la finalul lucrării restul de bani, nu a început nici măcar lucrarea că a schimbat vorbele că vrea în fiecare săptămâna, specific că nu a început nimic. Niște trișori, hoți, mincinoși, gunoaie ordinare. Acești meseriași sunt din Reșita. Ultimii 2 au zis ca dau contracte", mai spune cineva.