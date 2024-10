Șoferul unei mașini distruse de elvețianul „vampir” a povestit plângând: ”Am fost scut uman. Nu avea cum să ne ocolească”

Mașina șoferului care a povestit la Antena 3 CNN cum a fost oprit de polițiști pe DN1 și apoi a fost izbit de autovehiculul condus de elvețianul drogat. Sursa foto: Antena 3 CNN

Sunt acuzaţii grave la adresa poliţiştilor care au încercat să-l prindă pe elvețianul care a condus drogat și fără permis după ce a furat o maşină din Făgăraş şi a încercat să ajungă la Cluj „ca să devină vampir”. Şoferii opriţi în trafic spun că agenţii de poliție au blocat intenţionat DN1 cu maşini civile, pentru a-l opri pe tânărul de 19 ani, şi, astfel, viaţa le-a fost pusă în pericol.

Andrei Ghica, unul dintre șoferii cu mașini avariate, a vorbit, la Antena 3 CNN, despre cum s-a desfășurat „Operațiunea Năvodul” a polițiștilor.

„În primul rând, nu ne-au tras pe dreapta. Au fost doi agenți de poliție. Unu pe banda întâi, unu pe banda a doua nu mai există altă bandă, e o preudo-bandă de urgență de jumătate de metru. N-ar fi avut loc nicio mașină acolo. Deci nu am fost trași pe dreapta. Am fost opriți pe benzi, efectiv pe benzi, unii pe banda întâi, alții pe banda a doua, în funcție de cum veneam.

Nu ne-a spus nimic nimeni. Cei doi agenți de poliție nu ne-au spus nimic, pentru că ei înțeleg că aveau treabă și s-au dus în spate cu o servietă, dar pe noi ne-au lăsat. Nu știu „du-te mai la dreapta că o să mori” sau „du-te mai la dreapta, că e genocid ce se întâmplă aici”, pentru că un om drogat, nu mai contează cum, a intrat cu 150/h sau cât avea.

Eu eram pe banda întâi, că așa s-a nimerit. În stânga mea fost oprit un om pe banda a doua și tot așa. Am fost în jur de patru rânduri, nu mai știu câți, poate patru sau cinci rânduri de mașini. În fața mea mai era un rând de mașini, adică nu mai era loc să se treacă printre noi.

Deci nu avea cum să ne ocolească. Acum, aflând și că era drogat, n-avea nici motiv să se oprească în capul lui. Dar eu întreb altceva și este foarte important. Am aflat apoi că acest drogat, cu această mașină, cu câteva minute înainte a mai lovit o mașină într-un rond, înainte să ajungă la noi.

„Polițiștii au blocat șoseaua cu mașinile noastre”

Și atunci dumneavoastră sau oricine ce se gândește că persoana fugărită nu va opri, că nu-i genul care oprește. Pai mie dacă îmi face semn poliția, eu am oprit imediat. Mâna polițistului sus, eu știu că trebuie să mă opresc și m-am oprit. Am stat pe loc, pe când acel fugărit nu stătea pe loc, era urmărit, a mărit viteza, a lovit pe cineva, deci eu, agent, îmi dau seama că ăla e un pic nebun sau beat, sau drogat, nu va opri în continuare. Au blocat șoseaua cu mașinile noastre.

Dacă spuneau „fugiți repede din mașini”, acum aveam o mașină avariată, că în continuare este, dar nu eram și eu avariat, în sensul că am atacuri de panică, soția plânge non-stop. Acum am fost la IML, s-a oprit pe acolo pe scări. La ora 5:00 m-am trezit dimineață, n-am mai putut să adorm și noaptea cealaltă la 1:00. Se numesc probabil atâtacuri de panică, nu știu ce, dar îmi rulează acest film cu impactul.

Am fost 15 metri aruncat în față. Deci cel fugărit a intrat în mine, că pare lovitura în stânga, că de-aia și roata ruptă, cât m-a mutat 15 metri.

Eu am simțit o amorțeală la cap, dar probabil m-am lovit de tetieră că el când a intrat în noi, capul automat s-a dus în spate și eu nu eram lipit lipit de tetieră. Din păcate, soția era un pic, s-a aplecat să se uite în oglinda retrovizoare din dreapta, din partea ei, și fiind aplecată, lovitura a fost mai mare, impactul de scaun și de tetieră și cumva a zgâriat-o destul la gât, centura, iar acum zice că are niște dureri la spate. Am fost la IML pentru ea, eu n-am cerut, nu știu cum se numesc actele, nu știu nimic.”, a povestit șoferul.

Șoferul lovit cu mașina de tânărul drogat a început să plângă în timp ce povestea prin ce a trecut

„Normal că avem (n.r. de gând să facă plângere) doar că în viața mea n-am făcut chestii de genul ăsta, pentru că eu nu am... Eu aveam o viață liniștită, eram un om ok. Eram un om. Eu aveam alte treburi în viața asta. Să-mi cresc copilul frumos. Copilul știe toată povestea. Acum e în mașină cu mine. Sunt cu un prieten în mașină care mă duce acasă. Am fost la IML. Și apoi o văd ce scrie pe Whatsapp cu alți copii. Știe că am fost scut uman, știe, o vede pe mama ei că plânge, acum probabil mă vede pe mine.”, a povestit șoferul, emoționat.

„În fiecare duminică și în general ne luăm copilul cu noi, când ne plimbăm noi. Acum aveam treabă în Sibiu și am zis să o lăsăm acasă. Deci un miraol că am scăpat cu viață și minune că n-am luat copilul cu noi. Dacă vă uitați la mașină, locul din spate stânga, unde e scaunul (n.r. copilului), e afectat. E un copil...nu pot să mă gândesc, pentru că de câte ori mă gândesc nu pot să exprim ce simt.”

„Întreagă misiune, din momentul observării mașinii suspecte în trafic, pe DN1, în zona Hula Bradului, până la prinderea bărbatului care o conducea, s-a derulat contra cronometru, iar polițiștii aflați în urmărire au avut ca obiectiv prioritar siguranța celorlalți participanți la trafic. Modul de intervenție este analizat de polițiștii din cadrul serviciului de pregătire profesională și serviciului rutier Sibiu”, a transmis IPJ.