Proiectul noului spital din Sibiu rămâne fără teren. ADS cere înapoi cele 20 de ha transmise acum șapte ani

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a spus luni, că Agenția Domeniilor Statului (ADS) a luat înapoi de la Consiliul Județean terenul pe care ar fi trebuit să se construiască noul spital județean.

Sursa foto: Consiliul Județean Sibiu

"Am rămas și fără ciulini, nu doar fără spital. Ziceam acum o lună că noul spital din Sibiu, un proiect electoral de care se vorbește de un deceniu, este din păcate la stadiul de ciulini. Ei bine, iată că ne-au luat și ciulinii”, spune europarlamentarul Nicu Ștefănuță, care este originar din Sibiu.

Acordul dintre Consiliul Județean Sibiu și ADS prevedea ca în cinci ani de la preluarea terenului, să se înceapă construcția noului spital, însă acest lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care acum ADS cere terenul înapoi.

Trecerea în proprietatea Judeţului Sibiu a terenului în suprafaţă de 19,75 ha, pe care va fi construit noul spital, s-a făcut în şedinţa de Guvern din 8 decembrie 2016.

Terenul în discuție se află în municipiul Sibiu, pe Calea Şurii Mici, zona fiind uşor accesibilă atât de pe autostradă, cât şi de pe drumul naţional.

"O răfuială din care pierd sibienii și atât. Este regretabil, este păcatul cel mai mare să lași oamenii fără îngrijire medicală, să îi tratezi ca pe carne de tun în jocul tău politic.

Am fost la Banca europeană de investiții pentru acest spital, am făcut nenumărate demersuri la Ministerul Sănătății, la fonduri europene, la Andis, noua instituție responsabilă de spital. Dar deocamdată suntem tot la zero.

Cred că au dreptate medicii și directorii de spitale sibieni, care se concentrează pe îmbunătățirea secțiilor lor, așa cum sunt acum. Sibienii merită mai mult”, a mai precizat Ștefănuță, referindu-se la faptul că ADS este condusă de un reprezentant PSD, iar CJ Sibiu de un reprezentat PNL.