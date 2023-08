Sute de pasageri, blocați într-un tunel, după ce trenul București-Iași s-a defectat: "Suntem sute de oameni, fără apă și mâncare, în pădure"

Un tren a rămas blocat, duminică după amiază, într-un tunel în apropiere de localitatea Bârnova, județul Iași. Trenul circula pe ruta Iași - București, iar în prezent se află blocat în tunel de mai bine de o oră. În același timp și un al doilea tren a fost blocat în zonă.

Sursa foto: Facebook I Tele M Iași

Update 18:30: Trenul IR12662 a plecat din Gara Bârnova, după 2 ore și 20 de minute.

Știre Inițială:

Un tren a rămas blocat, duminică după amiază, într-un tunel în apropiere de localitatea Bârnova, județul Iași. Trenul circula pe ruta Iași - București

După ce călătorii au fost expuși mai bine de o oră unor riscuri uriașe, fiind blocați în tunel, trenul IR12662 a fost tractat până în Gara Bârnova.

Citește și: CRBL a fost rănit într-un accident cu motocicleta, în Haţeg

Acum se așteaptă o altă locomotivă de schimb, pentru a prelua vagoanele.

Potrivit informațiilor de la fața locului, un alt tren ce circula pe ruta Bârlad - Iași este blocat în acea zonă.

Este vorba de trenul Regio 6403.

Un pasager al trenului, Doinița, a spus că oamenii sunt speriați, deoarece nu știu ce se întâmplă și nu au la ei apă și mâncare.

În plus, nu au nici posibilitatea de a ajunge la o cale de acces rutieră, trenul fiind blocat într-o pădure.

"Am plecat de la Iași spre Galați, cu trenul de pe ruta Iași - București. Am mers jumătate de oră și când am intrat într-un tunel situat în apropiere de Bârnova, trenul s-a oprit brusc. Suntem sute de oameni, mulți dintre noi nu avem nici apă, nici mâncare, într-o pădure. Așteptăm de o oră. Am căutat soluții să ne întoarcem la Iași, dar fiind în pădure nu avem cum ajunge pe jos la stradă", a spus pasagerul, potrivit DC News.