"Am crezut că e cutremur. Toţi îşi strigau copiii": Tavan prăbuşit peste oameni, la o petrecere de majorat, într-un restaurant luxos din Băile Herculane

O petrecere de majorat se putea transforma într-o tragedie, la Băile Herculane, după ce tavanul restaurantului unde a avut loc evenimentul s-a prăbușit.

Sursa foto: Gândul.ro

O noapte care trebuia să fie de sărbătoare și bucurie s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru participanții la o aniversare.

Incidentul s-a întâmplat într-un restaurant luxos din Băile Herculane. La un moment dat, în sala în care se aflau cel puţin 30 de adolescenţi, elevi de liceu, s-a desprins tavanul

Citeşte şi: Nouă copii şi doi adulţi au ajuns la Urgenţe după ce au mâncat la un fast food, în Sinaia

În jurul orei 21.30, în interiorul sălii, s-a produs un incident care putea duce la o adevărată tragedie. Potrivit relatărilor martorilor oculari, plăcile de rigips de pe tavanul sălii s-au prăbușit, acoperind aproape întreaga suprafață a încăperii. Oamenii au fost prinși sub dărâmături, iar momentul a fost însoțit de momente de groază și confuzie, relatează Gândul.ro.

Citeşte şi: Mărturia care elucidează misterul crimei din Saturn! Familia Alinei vorbește despre adevăratul motiv al atacului

„M-am gândit că e cutremur, nu am știut ce se întâmplă, deci a fost o situație toți își strigau copiii. Am ieșit pe picioarele mele afară pe terasă, dar m-au lovit plăcile alea, și ce a mai căzut, în zona lombo-sacrală și deja am început să am dureri îngrozitoare.

M-au întins pe jos pe terasă pe ciment să stau la orizontală. Și după aceea a venit ambulanța.

Am stat toată noaptea în serviciu de urgențe. acum sunt acasă dar, în continuare, fac investigații, să văd ce probleme am la spate”, a spus una dintre victime, potrivit sursei citate.

Citeşte şi: "Vai de mama mea! S-au rupt de tot!". Doi morţi într-un accident teribil pe Drumul Morţii din Ialomiţa

“S-a întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Se fac cercetări cu privire la cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului, sub aspectul săvârșirii infracțiuni de vătămare corporală din culpă”, ne-a declarat cms. șef Adrian Jurjica, purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin.