Oraşul din România în care, după 35 de ani, vor fi date în circulaţie tramvaie noi

O MARE REALIZARE !!! PRIMELE 2 TRAMVAIE NOI, LA BRĂILA – DUPĂ 35 DE ANI DE LA ASTRA ARAD ROMÂNIA !!! FINANȚARE – FONDURI EUROPENE. Prețul unui tramvai nou produs la Astra Vagoane Călători Arad este aproximativ de 1.700.000 euro/tramvai. Tramvaiele vor circula timp de aproximativ 2 saptamâni in teste (fără călători) NOAPTEA (accelerare, frănare, mers cu spatele, tractare, simulare defectiuni), pe urmatorul traseu – Barieră – Bd. Dorobanți – Rondou Pod Brăilița si retur. După finalizarea testelor si montarea tuturor sistemelor de e-ticketing, brăilenii vor circula cu tramvaiele pe traseul menționat anterior. Ulterior, odată cu finalizarea altor tronsoane de străzi, traseele se vor extinde. ALTE 8 TRAMVAIE NOI – Primăria Brăila a semnat contractul pentru încă 8 tramvaie noi care vor fi construite tot la Astra Vagoane Călători Arad Romania. Finanțare – tot fonduri europene !!! CARACTERISTICI TEHNICE: - Tramvai tip unidirectional compus din 2 module unite - Tramvaiul este produs și omologat în România, având un concept modular atât la nivel de carcasă, cât și la nivel de boghiu - Lungime: 18,6 m - Înălțimea interioară: 2,2 m - Lațime: 2,4 m - Durata de viată: 30 ani - Capacitate de transport: 129 locuri, din care 40 pe scaune fixe - Podeaua este coborâtă 100% pe toată suprafața destinată pasagerilor în picioare, fără trepte în compartimentul calatorilor, 3 usi duble de serviciu comandate electric, ușa din mijloc prevazută cu rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și/sau mobilitate redusă. - Tramvaiul are o viteză maximă de 70 km/h, reglabilă, limitată electronic la 50 km/h, cu recuperare de energie la frânare, complet climatizat SISTEME/ECHIPAMENTE/INSTALAȚII: - sistem informatic integrat de gestiune și diagnosticare electronică - computer de bord integrat cu sistemul informatic de gestiune și diagnosticare electronică - computer de gestiune management trafic (CGMT), cu funcții GPS, echipament Wi-Fi și comunicare on-line. - echipamente transfer de date, antene GPS/GSM/GPRS/3G/4G/Wi-Fi, pentru comunicarea cu serverul central și stațiile de descărcare a datelor de exploatare și funcționare a tramvaielor - sistem de numărare a călătorilor - sistem automat de taxare - echipamente de ticketing - sistem de informare a călătorilor la interior și exterior - indicatoare de traseu, ecrane LED care afișează ruta/stațiile, unitate audio pentru anunțuri vocale, etc. - sistem de comunicare audio (prin voce) cu dispeceratele, prin folosirea unui microfon pe canal GSM; - sistem de climalizare - încălzire, ventilație și aer conditionat - format din 2 unitati HVAC, pentru compartimentul călătorilor și cabina vatmanului - sistem de supraveghere video la interior și exterior format din 10 camere digitale color, cu înregistrare audio, de ănaltă rezoluție, cu carcasă antivandalism Este necesar să le păstram si să ne bucurăm de confortul pe care îl vor aduce pentru calatori. Multumesc echipei de la Primăria Brăila care s-a implicat în acest proiect. Primar Dragomir Viorel Marian