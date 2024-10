Un tânăr crescut la un cămin de copii s-a trezit că are o datorie la Fisc de 1,5 milioane de lei. I-ar trebui 128 de ani ca să o achite

Marian Cosmin Federeciuc s-a trezit că are o datorie la Fisc de 1,5 milioane de lei. FOTO Captură video Antena 3 CNN

Un tânăr de 23 de ani crescut în sistemul DGASPC a fost înştiinţat de ANAF că are o datorie către Fisc de 1,54 milioane de lei. El a fost victima unei escrocherii puse la cale chiar de cel care îi era instructor la casa de copii, care i-a spus că îl va face asociat la o firmă.

Marian Cosmin Federeciuc a căzut în plasa instructorului său de la casa de copii, iar acum este dator fiscului român cu aproximativ 1,54 de milioane de lei.

Cosmin: "În 2021 în mai am fost în carantină și domnul de la casa de copii m-a contact telefonic. Mi-a spus dacă vreau sa fiu asociatul unui prieten de-ai lui și mi-a spus că o să am un salariu când o să ies din casa de copii. Am avut multe procese la Botoșani, la domiciliu mi-au trimis plicuri ANAF și societățile pe care le-a păgubit domnul respectiv".

Aproximativ 128 de ani i-ar trebui tânărului să achite datoria din salariul actual de 3.000 de lei.

Cosmin: Mi-a ajuns la societatea unde lucrez poprire de la ANAF că am să plătesc 300.000 de euro.

Angajatul de la DGASPC Botoşani i-a promis lui Cosmin o sumă de bani pentru a-i semna o serie de documente.

Cosmin: Fiind la casa de copii nu avem bani și mi-a dat și 500 de euro când am semnat actele și mi-a zis: vreau să te ajut, vreau să ai și tu un ... fără sa îmi dau seama că voi fi înșelat.

Alexandru Colbu, director adjunct DGASPC Botosani: Noi am constituit la nivelul instituției o comisie de cercetare a acestui eveniment colegii au încheiat un raport în acest sens. Se pare că nu sunt elemente care să ne inducă ideea că, colegul nostru este vinovat. Am sfătuit tânărul să facă plângere la poliție care e singura instituție care poate elucida acest caz.

Tânărul speră ca justiţia din România să îi facă dreptate, cu toate că avocaţii susţin că procedura este una anevoioasă.