Vulpe, surprinsă în timp ce-și strânge puii lângă ea, pe Valea Mureșului: ”Cum se uită la mama sa cu o adorație”

Un fotograf a surprins imagini emoționante cu o vulpe, în timp ce-și strângea puii lângă ea, pe Valea Mureșului din Hunedoara.

Sursa foto: Facebook/ Cristian Resiga

Cristian Resiga, un fotograf din Deva, a surprins câteva cadre cu o familie de vulpi, în timp ce puii se adăposteau lângă mama lor.

Clipul a fost urcat pe YouTube, iar în imagini sunt surprinse momentele în care mămica vulpe își strânge puii împrejurul său, apoi are grijă să-i adăpostească.

Clipul a adunat zeci de vizualizări, în câteva ore de la publicare.

”După o oră ṣi ceva de pândă, în care am stat nemiṣcat, chiar dacă am fost muşcat de furnici şi de țânțari, am avut norocul să surprind această imagine, cu mămica vulpe alăptându-și puiuții.

O altă fotografie cât o mie de cuvinte arată puiul, cu ochii plini de curiozitate și inocență, cum se uită la mama sa cu o adorație ce pare să depășească granițele naturii. Mama vulpe, regală și mândră, își ține capul sus, privind în zare cu o demnitate silențioasă”, spune Cristian Resiga, care a publicat imaginile cu familia de vulpi pe pagina sa de Facebook, notează Adevărul.

La noi în țară, vulpea a cucerit toate habitatele. Deși aleg să-și facă vizuina în teren păduros, cu tufișuri, tot mai multe exemplare se aventurează în oraș, în căutare de hrană.