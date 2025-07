Dronele rusești au lovit Kievul în timpul nopții: Atacul a ucis doi oameni și a rănit alți 13

Atac nocturn masiv cu drone asupra Kievului. Foto: X

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost din nou ținta unui atac masiv cu drone rusești în timpul nopții, anunță autoritățile locale, potrivit BBC. Cel puțin două persoane au murit și 13 au fost rănite, iar mai multe incendii au izbucnit în diferite zone ale orașului.

Potrivit administrației militare din Kiev, resturi ale unei drone au lovit acoperișul unei clădiri rezidențiale din districtul central Șevcenkivski.

Pe rețelele sociale au apărut imagini care arată explozii pe cerul nopții, în timp ce unitățile de apărare aeriană încearcă să respingă atacul. Armata ucraineană a avertizat, de asemenea, că există riscul unui atac cu rachete balistice.

Massive Russian attack this night.



Kyiv had a particularly dreadful night, with brutal attacks by swarms of drones and missiles, including ballistic missiles.



There are damaged residential buildings and civilian casualties in the capital, as well as thick smoke in the morning… pic.twitter.com/SvjgNiKLsk — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) July 10, 2025

Autoritățile ucrainene au raportat, marți noaptea, cel mai mare atac aerian lansat vreodată de Rusia: 728 de drone și 13 rachete de croazieră sau balistice au lovit mai multe orașe din întreaga țară, în valuri succesive.

În primele ore ale dimineții de joi, administrația militară din Kiev a anunțat că au fost înregistrate lovituri cu drone în șase districte ale orașului.

„Ard clădiri rezidențiale, mașini, depozite, clădiri de birouri și alte spații nerezidențiale”, a declarat șeful administrației, Timur Tkacenko, într-o postare pe Telegram.

Up to 16 injured and 2 killed in Kyiv after a massive attack by russian scum

From the photos it looks like it's very close to my office

I'll see everything with my own eyes soon pic.twitter.com/rq61ybEGO4 July 10, 2025

„Din păcate, avem doi morți”, a adăugat ulterior. „Acești oameni au fost uciși de ruși. Este o pierdere cumplită”.

În districtul Podil din Kiev, un centru de îngrijire medicală primară a fost „aproape complet distrus”, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Kyiv ? again without sleep and again people suffer for no reason. russia fucking terrorists pic.twitter.com/xA0aFexZQf — T K?? (@Tk0811115K) July 10, 2025

Locuitorii orașului au fost sfătuiți să rămână în adăposturi până la încheierea alertei aeriene și, la întoarcerea acasă, să țină ferestrele închise, din cauza fumului dens care acoperă capitala.

În cursul nopții, forțele aeriene ale Ucrainei au semnalat riscuri de atacuri cu drone rusești în mai multe regiuni, însă nu este clar, deocamdată, dacă s-au înregistrat victime și în afara Kievului.

Armata rusă nu a comentat atacurile raportate.