LOTO 6/49. Avem numerele extrase duminică, 25 august 2019. Numere extrem de ciudate la extragerile de astăzi

LOTO 6 din 49 din 25 august 2019. 36, 29, 2, 28, 16, 34

Loto 5 din 40 din 25 august 2019. 18, 29, 21, 35, 36, 2

Joker din 25 august 2019. 17, 14, 37, 41, 26 +7

Noroc 0873927

Super Noroc 594386

Noroc Plus 329223

LOTO. Duminică, 25 august, au loc noi trageri. La tragerile loto de joi, 22 august, s-au inregistrat 13.212 de castiguri, in valoare totala de 769.574,79 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,24 milioane lei (aprox. 900.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,93 milioane lei (peste 620.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,53 milioane lei (peste 3,07 milioane euro), in timp ce reportul categoriei a II-a este este de aprox. 35.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 27.000 lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 36.800 lei.

La tragerea Joker de joi, 22 august 2019, s-au castigat trei premii la categoria a III-a, in valoare de 40.011,51 lei, fiecare. Primul bilet norocos a fost jucat la agentia 13-057 din Constanta si a fost completat cu 2 variante la Joker. Cel de al doilea castig s-a inregistrat pe un bilet jucat la agentia 18-004 din Targu-Jiu, completat cu 2 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, in timp ce al treilea bilet norocos a fost jucat la agentia 71-041 din Bucuresti, sector 1, fiind completat cu 2 variante la Joker.

Tot la extragerile loto de joi, 22 august 2019, s-a castigat premiul de categoria I la jocul Noroc Plus, in valoare de 33.840,40 lei, cu un bilet jucat la agentia 73-095 din Bucuresti, sectorul 3, ce a fost completat cu 2 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus.