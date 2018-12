LOTO. Numere bizare trase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc joi, 13 decembrie. Report colosal

LOTO . Joi, 13 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 decembrie, Loteria Romana a acordat 15.796 de castiguri in valoare totala de 1.286.356,65 lei. LOTO. SUPLIMENTAR 100.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49 LOTO. Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 13 decembrie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 100.000 de lei. LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 800.000 de lei (aproximativ 172.000 de euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,37 milioane lei (peste 295.000 de euro). LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,8 milioane lei (peste 612.200 de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 47.400 lei (peste 10.200 de euro). LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 683.000 de lei (aproximativ 147.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 181.000 de lei (aproximativ 39.000 de euro).

LOTO Loto 6/49: 22, 23, 24, 9, 47, 33

Joker: 38, 14, 37, 12, 19 / 20

Loto 5 din 40: 14, 2, 15, 13, 36, 4

Noroc: 8 2 2 1 1 2 1

Super Noroc: 9 7 8 6 9 2

Noroc Plus: 9 9 4 5 7 7

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 decembrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 45.563,10 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ploiesti si a fost completat cu doua variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.